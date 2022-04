Jorge Lanata interrumpió un móvil de LAM para defender a su esposa de Fernando Burlando: "Lo sufrí"

Jorge Lanata se metió en una nota que LAM hacía a su esposa y atacó al famoso abogado.

Jorge Lanata saltó en defensa de su esposa, Elba Marcovecchio, tras su conflicto con el abogado Fernando Burlando, el exjefe de Elba. Mientras ella estaba contando lo ocurrido durante un móvil con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM), el periodista interrumpió la escena para defender a su esposa.

Todo comenzó cuando “Barby” Franco, la esposa de Burlando, lanzó polémicas declaraciones sobre el hecho de que ninguno de los dos había sido invitado al casamiento. En respuesta, la esposa del conductor publicó un descargo en sus redes sociales dando a conocer todas las injusticias que vivió cuando trabajaba para el reconocido abogado. Lanata no lo dudó y se metió de lleno en la polémica cuando Elba fue consultada al respecto en LAM.

“Yo estoy tan enojado como Elba. Es mi mujer y la voy a defender, acá y en cualquier lugar. Esto de llamarla ‘desagradecida’ o que no laburó... Yo sé perfectamente que no lo garparon. Lo sé y lo sufrí día a día con ella”, expresó Jorge. “Yo laburo, entre otras cosas, cuando algo me parece injusto. Y trato de hacerlo público para que eso se repare. Entonces, ¿cómo no me voy a comprometer en una cosa así? Si atacan a Bárbara, a Lola, a Valentino o a ella, yo voy a salir a defenderla. Obvio, lógico”, continuó.

Lanata también aprovechó el momento para manifestar su opinión sobre Burlando, a quien describió como un abogado para nada prestigioso en su profesión, “más preocupado por ser famoso que por ser bueno”. “Entonces, a mí me parece que Elba, de alguna manera, blanqueaba a Burlando. De hecho, desde el punto de vista jurídico, sabe 10 veces más: ella fue autora de un montón de las demandas que el otro firmaba”, argumentó.

Desde su cruce con el abogado, a quien acusó de no haberle pagado lo que le correspondía, Elba finalmente decidió abrir su propio espacio y trabajar de manera independiente. “Alquiló un estudio acá en la otra cuadra. Rearmó su vida y decidió lanzarse sola y tiene muchísimo laburo”, relató. Aunque Elba pensaba que iba a perder clientes al tomar esta drástica decisión, Lanata asegura que pasó todo lo contrario: “La gran mayoría de los clientes que compartían, se terminaron quedando con ella”, cerró.

El conflicto entre Elba Marcovecchio y Fernando Burlando

Cuando llegó el día de la boda de Elba y Lanata, los periodistas de Intrusos (América TV) se preguntaron por qué Burlando no había sido invitado, ya que era el dueño del estudio en el que trabajó durante muchos años. Al preguntarle a Barby, la pareja de Burlando, expresó, tajante: “Ni idea, pero voy a ser sincera: no nos invitó a ninguno de los dos y sé que tampoco a ninguno del estudio. Sé que trabajó muchos años en el estudio de Burlando, pero no invitó a nadie”.

A raíz de esto, Marcovecchio publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram defendiendo su postura: “En el contexto de mi boda tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡es horrible! ¿Rogar que te paguen? Eso no es digno”.