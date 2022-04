Jorge Lanata entrará a su casamiento con una canción metalera

La pareja contó otros detalles sobre la ceremonia, pero nada sorprendió más que la canción elegida dar comienzo.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio están a pocas horas de casarse y dieron varios detalles de cómo será la esperada fiesta. Aunque adelantaron que no habrá baile, la pareja eligió varios temas musicales para pasar durante la ceremonia que se realizará mañana en Exaltación de la Cruz. Entre ellos, sorprendió la canción escogida para el momento de la entrada de la novia.

En el pase radial que realiza con su colega Eduardo Feinmann, el operador estrella del Grupo Clarín adelantó qué canciones forman parte de la selección musical para la boda. Así, detalló que el tema protagonista, a pedido de Elba, será un lento de Metallica: se trata de “Nothing Else Matters”, una de las baladas más conocidas de la banda metalera.

“Después hay una versión de Pau Casals muy bonita en chelo y uno de Ed Sheeran”, enumeró Lanata y adelantó que también contará con varios momentos emotivos. El conductor de Lanata sin filtro contó que su futura esposa tiene en mente un plan muy especial: “Me pidió que escribiera sobre ella y ella habló de mí y lo va a citar. No es para leerlo textual, sino que me preguntó qué cosas que me gustan de ella. Lo va a decir como en una charla”.

En las vísperas de la ceremonia, Lanata contó sus sensaciones: “No estoy nervioso, es linda la situación, el lugar a donde lo vamos a hacer es muy lindo”.

El listado de macristas que iría al casamiento de Jorge Lanata

Según informó Ángel de Brito en LAM (América TV), Mauricio Macri está invitado al casamiento junto a Juliana Awada, su esposa. "Le debe caer bien, debe tener buen vínculo. Lanata es un tipo que con los políticos, con la forma de laburar que él tiene... por más que los odie, se reúne con ellos. Y por ahí con él (Macri) logró un vínculo de amistad", precisó Yanina Latorre al momento de conocerse la primicia.

Otros de los nombres de personalidades que trascendieron y circularon por varios medios fueron Luis Majul, Diego Leuco, Marina Calabró, Eduardo Feinmann y Rodolfo Barili, dado que es la actual pareja de Lara Piro, una amiga de Marcovecchio.

También, un nombre rumoreado para hacerse presente en la ceremonia es el de Chano Charpentier. El cantante mantuvo una larga entrevista con Jorge Lanata tras salir de su internación.