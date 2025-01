Jonatan Viale cuestionó a la marcha LGBT+ contra Milei y Novaresio lo frenó en seco: "Son una joda"

Luis Novaresio cuestionó en las redes a Jonatan Viale.

Jonatan Viale cuestionó a la marcha LGBT+ anti-fascista y anti-racista que se llevará a cabo el sábado 1 de febrero en decenas de ciudades de Argentina por los mensajes de odio de Javier Milei en Davos 2025. Ante sus declaraciones, su colega Luis Novaresio no se quedó callado y lo cuestionó a través de su cuenta de Twitter.

El hijo de Mauro Viale aludió a políticos que recibieron denuncias por delitos vinculados al género en su vida personal en su descargo, para quitarle peso a la marcha por las declaraciones de Milei. "Alberto faja a Fabiola: No marcharon. Alperovich viola a su sobrina: No marcharon. Espinoza abusa de secretaria: No marcharon. Discurso de Milei en Davos: Marcha Federal Antifascista y Antirracista. Son una joda", escribió Viale.

Por su parte, Luis Novaresio citó el tuit de su colega y, desde el respeto, lo cuestionó: "No son una joda, amigo. Son una vergüenza, la CGT y sus cómplices. Ahora: me decís lo que pensás de lo que se dijo desde el gobierno de las parejas gays, de ser homosexual a puertas cerradas, de los femicidios y demás? Yo sé que sos buena gente y sabes de ser discriminado por pertenecer a una minoría. Me decís?". Por el momento, Viale no contestó.

La palabra de Beto Casella sobre los dichos de MIlei

El miércoles 29 de enero, Beto Casella abrió debate en Bendita TV sobre lo que dijo Javier Milei en Davos. El discurso repudiable en contra del colectivo LGBTQ+ generó que este sábado 1° de febrero, se lleve adelante una manifestación en distintos puntos del país. Uno de los que se mostró en contra de esta movilización fue el periodista deportivo Walter Queijeiro, quien se sumó a las filas de La Libertad Avanza y fue candidato a intendente de Quilmes en las últimas elecciones.

"Igual era una marcha contra el odio, el amor, la igualdad, y que los quieran cagar a palos en ese ámbito... medio raro", opinó sobre una situación vivida días atrás, cuando el influencer libertario Marco Palazzo, de ideas conservadoras, asistió a la Asamblea Antifascista LGBTIQ+, incitó a la violencia y fue echado del lugar en lo que fue un tenso momento. "No, no es raro. Si vos salís en los medios a decir que una persona por su orientación sexual está mal de la cabeza, no merece existir y vas a un lugar donde hay mucha gente así, yo si fuera lesbiana me sentiría como mínimo agredida", soltó Juana Groisman, quien fue invitada al panel del programa.

Sandra Mihanovich se sumó a la convocatoria a la marcha

La intérprete de canciones como Todo Me Recuerda a Ti y Como Juez a la Verdad compartió el flyer de la marcha que se dará el sábado 1 de febrero desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo en su cuenta de X (Ex Twitter) y se mostró harta por tener que volver a alzar la voz por debates que ya parecían saldados a nivel social.

"¿Será posible que a esta altura tengamos que volver a hacer esto?", escribió la hija de la periodista Mónica Cahen D'Anvers en su publicación de Twitter, indignada. De ese modo, la cantante y actriz sumó su voz a una lucha que comenzó con una asamblea LGBT+ el sábado pasado en Parque Lezama (CABA) y derivó en esta convocatoria a la que se sumaron muchos artistas y personalidades del espectáculo.