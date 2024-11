Abandonó en vivo: Longobardi le pegó a Milei y expuso a Viale en Radio Rivadavia

Marcelo Longobardi abandonó el aire de Radio Rivadavia y se vivió un tenso momento con Jonatan Viale.

Marcelo Longobardi protagonizó un tenso momento en Radio Rivadavia cuando hacía el pase con Jonatan Viale. El periodista se mostró fastidioso contra Javier Milei, a quien criticó en más de una oportunidad, apuró al hijo de Mauro Viale en pleno vivo y luego decidió se fue del aire definitivamente.

En la mañana del martes 19 de noviembre, se vivió un momento inesperado en pleno vivo por Radio Rivadavia. Todo comenzó cuando Viale le recordó que se cumplió un año de la victoria de Javier Milei por sobre Sergio Massa en las elecciones 2023, pero no fue bien recibido por Longobardi.

"Sí, no me interesa mucho el asunto de Milei y Sergio Massa", respondió categórico. "Yo quiero saber por qué nadie habla de esto", agregó refiriéndose a los reiterados insultos y chicanas hacia los periodistas por parte del presidente. En ese momento, Viale quiso manejar la situación con un toque de gracia y el imitador Ariel Tarico comenzó a hablar como el líder de La Libertad Avanza, pero sin suerte.

"Me resulta inaceptable porque yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días. No lo pienso naturalizar", dijo. "A mi no me gusta, vos ya sabés lo que opino", respondió Viale, pero Longobardi lo apuró: "No, no sé lo que opinás. La verdad que no lo sé". "Bueno, no tengo muchas ganas de hacer chistes", se sinceró cuando Viale pidió que se escuche el audio del video que publicó Milei sobre el aniversario de su triunfo en las elecciones. Inmediatamente, Longobardi corto su transmisión y se retiró del aire de Radio Rivadavia.

Marcelo Longobardi destruyó a Javier Milei: "Payasos irresponsables"

El periodista Marcelo Longobardi le respondió al presidente Javier Milei, quien lo había criticado por opinar del reciente libro del politólogo libertario Agustín Laje. El conductor radial utilizó una curiosa figura para hablar de tres personas que "manejan el país". A quienes definió como "payasos irresponsables"

Milei criticó al periodista al afirmar que no leyó el libro porque no había salido a la venta. Ante esto, afirmó: "A veces me toca presentar críticas porque es lo que pienso. Y no hay insulto del Presidente ni de sus trolls o amigotes que modifiquen mi forma de trabajar. Yo trato de ser una persona equilibrada, cuando algo me parece bien, lo digo y cuando me parece mal, lo digo”.

Durante su editorial en Radio Rivadavia, Marcelo Longobardi mencionó a "los tres payasos" y sostuvo que son "irresponsables". “Hay hechos que me despiertan curiosidad o me irritan, sobre todo cuando se combinan tres payasos o irresponsables, como ocurrió con el filósofo Laje, el biógrafo Márquez y Milei”, disparó. De esta manera, dejó en claro que los payasos a los que hace referencia son el presidente Javier Milei, su biógrafo Nicolás Márquez y el filósofo Agustín Laje. Márquez también lo había acusado de no leer el libro del politólogo afín al Presidente.