Jonatan Viale apuró a Mauricio Macri en La Nación: "Estás nocaut"

Jonatan Viale cruzó a Mauricio Macri en una entrevista con La Nación+. El periodista le hizo un picante comentario al ex presidente de la Nación y lo humilló en vivo.

Mauricio Macri visitó los estudios de La Nación+, canal que compró según las denuncias de Esmeralda Mitre, y pasó un verdadero papelón. Pese a que contó con el habitual blindaje mediático sobre su gestión como presidente de la Nación (2015-2019) y la deuda multimillonaria que le contrajo al país con el FMI, Jonatan Viale lo apuró en plena transmisión en vivo y lo humilló con un picante comentario.

El pasado lunes 22 de marzo, tan sólo un día después del Superclásico que Boca le ganó por 1-0 a River en el Monumental, Macri fue entrevistado por Jony Viale y Eduardo Feinmann, dos periodistas afines a los intereses del expresidente. En dicho marco se dio una charla futbolera que terminó en un cruce de chicanas muy fuerte.

"¿Cómo le va al expresidente Macri? Bienvenido", comenzó Viale. "¿De Boca o de la Argentina?", bromeó el líder de Juntos por el Cambio. "Fua, lo único que falta. Me hacen el 2 a 1. Tengo una primera pregunta...". Mauricio lo interrumpió y trató de buscar complicidad: "No sé qué decirte porque la verdad, Eduardo (NdeR: también hincha de Boca)... jugaron mejor, la verdad que jugaron mejor. Hay que reconocer que jugaron mejor". El conductor, fanático del "Millonario" como su padre Mauro Viale, reaccionó: "¡Qué chiquilín!".

Mauricio Macri, en la entrevista que le concedió a La Nación.El picante ida y vuelta de Jonatan Viale con Mauricio Macri en La Nación

Mauricio Macri: "Jugaron muy bien".

Jonatan Viale: "¿Cambiarías todo por Madrid?".

Mauricio Macri: "Mm... estoy disfrutando esta semana, este lugar. No vuelvo al pasado".

Jonatan Viale: "Una pregunta y fue nocaut".

Eduardo Feinmann: "¿Vos volverías al pasado de la B? No, por eso... ya está".

Jonatan Viale: "No, ya está... no me pudo contestar. Hizo agua con Madrid. No me pudo contestar".

Mauricio Macri: "No, no, no...".

Eduardo Feinmann: "Pero si ya pasó una cosa, la otra también ya pasó".

Mauricio Macri: "Me sorprende que un hincha de River, que lo veo nervioso. Se siente acorralado, pero lo hizo con dignidad. Lo único que equivocó fue decir: '¿Qué ganaron?'. Cada Boca-River es una final. Esto siempre fue una final. Siempre es una final...".

Eduardo Feinmann: "¿Hablamos en serio?".

Jonatan Viale: "Y... hablemos en serio, por favor".

El insólito comentario de Macri: "Somos todos pobres, por suerte nadie nos presta"

"Somos todos pobres. No podemos gastar un peso más del que tenemos, no podemos endeudarnos más", definió Mauricio Macri hace unas horas al aire de Radio Rivadavia. "Por suerte, creo que nadie nos va a prestar porque quieren ver de verdad que somos capaces de sostener lo que logramos con el equilibrio fiscal en el 2019", expresó al tiempo que reconoció: "No podemos pedir que nos financien nuestros excesos, lo importante es que el número nos dé".

Luego de reconocer el saldo de su gestión, el expresidente aseguró: "Como siempre, manteniendo la situación de respeto con los ciudadanos, voy a decir la verdad. Lo que estamos viviendo es producto de la improvisación y la falta de criterio" e insistió con sus teorías sobre lo que él llama "populismo".

"El populismo es muy contagioso y hay que volver a hacer una puesta a punto, hay que ir al taller y hacer reparaciones para sacarnos de encima algo que era pegajoso, un dominio cultural basado en una Argentina con recursos. Hoy, el populismo sin dinero se choca contra la pared", afirmó. En tanto, identificó las consecuencias de su Gobierno en la situación política actual al regodearse con que "el colapso cultural que tuvo el kirchnerismo teniendo que acordar con el Fondo es algo que marca un cambio de época".

Sobre su performance ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Macri señaló que "el Fondo no es un conjunto de ogros". "Son países que nos han querido ayudar una y otra vez y la última vez más nos quisieron ayudar porque el mundo espera a la Argentina, quiere el trabajo de los argentinos, los alimentos, la energía que pueden producir los argentinos", precisó.