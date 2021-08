Jimena Cyrulnik lapidó a Vicuña tras la ruptura con la China Suárez: “Machirulo”

La panelista de A la Tarde ofreció una mirada feminista al conflicto entre los actores y fue contundente en su discurso.

La modelo Jimena Cyrulnik fue lapidaria con Benjamín Vicuña tras su separación de la China Suárez por el motivo que supuestamente habría originado una mala relación entre los actores. Según las palabras de la periodista Débora D’Amato, la estrella de Abzurdah no sería muy ordenada y prolija en su casa y esa habría sido una de las razones de la ruptura.

“Esto es información directa. No hablé con los protagonistas porque no fue así, pero es del círculo más íntimo. Ella no tiene la prolijidad que él pretende en el día a día. A ver, él es re desprolijo en su vida amorosa, siempre lo ha sido, pero en este caso tiene que ver con lo cotidiano, con la organización familiar, con la familia tradicional”, expresó D’Amato sobre la versión que llegó a sus oídos, que deja mal parado al actor de El Hilo Rojo.

“Ella es una chica, por ponerte un ejemplo, que come a la hora que quiere, que invita gente. Es más hippona. En el mundo cotidiano es un desbole y él es como muy estructurado”, continuó la panelista de A la Tarde y siguió: “Y bueno, tienen muchos hijos, las familias ensambladas no son fáciles, todos estamos de acuerdo en eso. Pero más allá de eso, ella tiene una vida muy libre, en todos los aspectos, y él es libre solo en algunos”.

Por su parte, Jimena Cyrulnik ofreció una mirada feminista y planteó: “También podrían no convivir. Si la China no es lo suficientemente organizada para el machirulo de Vicuña, pueden vivir en casas diferentes y seguir siendo marido y mujer”.

Información exclusiva

Yanina Latorre reveló en LAM datos desconocidos sobre los motivos de la separación y lanzó: “La información que yo tengo es que no se terminó el amor. No hay terceras personas involucradas. Él es muy pero muy celoso. A ella, me lo dijeron con estas palabras, le chupa un huevo lo que haga Benjamín haga. Ella no es celosa, es una mujer muy libre, no es pesada. Tienen muy diferentes edades. Vicuña es eso que leímos, estructura, orden, eso que tenía con Pampita”.

“Se enamoró de esta mujer, pero se estaban matando. Discutían todo el tiempo por todo, no llegaban a un acuerdo en la manera de vivir, que es respetable. Se acuerdan cuando hacían ATAV que él se quejaba de que llegaba y la heladera estaba vacía y la casa era un desorden”, sumó la angelita.