Jey Mammón tomó una decisión inesperada tras su regreso a la televisión: "Hasta acá"

El humorista compartió un insólito video en sus redes sociales. Jey Mammón sorprendió a sus seguidores con una historia de Instagram.

Jey Mammón compartió u video en una de sus historias de Instagram que causó sorpresa en el público debido al sinsentido del contenido. El humorista y músico volvió a aparecer tras su presencia en la gala de los Martín Fierro 2023 con un extraño posteo.

El nombre del expresentador de Los Mammones en América TV resonó en todos los medios nacionales en los últimos días por su aparición de la ceremonia organizada por APTRA, después de que se especulara con las posibles reacciones de sus colegas al cruzarse con él. Jey Mammón compartió un par de videos del momento que vivió en el Hotel Hilton y las figuras con las que charló, como Susana Giménez, Beto Casella, Paola Krum, Caramelito Carrizo, Edith Hermida y Alfa de GH. Después de esos posteos, el comediante no hizo más apariciones en redes hasta que decidió postear un extraño video en una historia de Instagram.

El conductor de La Peña de Morfi subió un video con un filtro que simulaba la conducción de una moto en una avenida y sorprendió con las palabras que pronunció en ese momento. "Bueno, si esperan que pase algo, no va a pasar. Es un filtro de dos motos que no estaría por generar ningún contenido básicamente. O sea, esto es todo. Que estén muy bien, eh. Terminó, es hasta acá", fue lo que dijo Mammón durante los segundos que duró el video y, de esa manera, dejó atónito al público por la falta de sentido de su posteo.

La palabra de Mirtha Legrand sobre la presencia de Jey Mammón en la ceremonia de los Martín Fierro

La diva de El Trece dialogó con Marcela Tinayre y los panelistas de Polémica en el Bar en América TV sobre la gala de los Martín Fierro y cómo vivió la noche que la tuvo como protagonista en varios momentos. Asimismo, Mirtha opinó sobre la aparición de Jey Mammón en la gala y soltó: "No hizo bien en ir. No, no. La prueba está en que creo que se llevó un disgusto. ¿Es cierto que sus compañeros se fueron de la mesa? Se corrieron varios rumores". Al mismo tiempo, la diva aseguró que le llegó el rumor de que Mammón se había ido llorando del evento, pero Luis ventura desmintió esa información. "Yo doy fe que no fue así. Tampoco se fue bailando la jota, pero se fue como llegó", dijo.