Jey Mammón reapareció con un video e hizo un impensado anuncio: "Me dicen cosas"

El humorista hizo un descargo en sus redes sociales. Jey Mammón contó que volverá a trabajar después de su cancelación.

Jey Mammón es un actor, músico y conductor de televisión que comenzó su carrera en el teatro a la gorra con su icónico personaje Estelita y en la última década ha logrado instalarse en los medios masivos de comunicación en ciclos como Los Mammones, La Peña de Morfi y Estelita en Casa. A pesar de esa realidad, una denuncia pública de Lucas Benvenuto a principios de este año hizo que el artista recibiera una cancelación por parte del público y todos sus proyectos televisivos, teatrales y musicales se cayeran. El tiempo pasó y el humorista recientemente publicó un video en su cuenta de Instagram donde informó que volverá a trabajar después de estos meses de impasse.

“Primero saludarlos, agradecer a los que estén ahí. Gracias por los mensajes, y todos los mensajes que me mandan los leo, la realidad es que sí, los agradezco porque me dicen muchas cosas lindas. Contesto todo lo que puedo, a veces no llego a responder a todos. Las puteadas también las leo”, comenzó su descargo Mammón en la grabación.

Mammón días atrás compartió una foto de un cartel que rezaba “Enseguida vuelvo” y muchos entendieron a ese posteo como un anuncio. “Le saqué una frase a ese cartelito porque para mí ya tiene un significado que es el título de un unipersonal que terminé de escribir les diría que hace dos días, lo terminé de armar. Y la verdad que tengo muchas ganas de subirme arriba de un escenario, de hacer teatro, de encontrarme con todos ustedes, y lo voy a hacer”, continuó Jey.

“Lo voy a presentar en Buenos Aires. Como el año casi se está yendo, seguramente la presentación sea una fecha, a lo sumo dos. Tenemos una idea de viajar a Montevideo, Uruguay, antes de fin de año para llevar este show”, agregó el humorista. Y cerró: “Y si existe la posibilidad antes de fin de año, llevarlo a lo lugares que se pueda a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Sería lo más lindo del mundo, y si no hay chances antes de fin de año, será después del verano”.

Mammón explicó el proceso creativo que vivió a la hora de armar sus espectáculos y no escatimó en detalles. “Primero elaboré todo un texto y después armé otro, tenía dos unipersonales muy distintos y después los fusioné. Cuando vengan se van a encontrar con algo tan pensado y reflexionado que estoy muy orgulloso y feliz de lo que tengo preparado para ofrecerles, para compartir con ustedes. Se van a encontrar con personajes, Estelita, entre ellos. Va a haber un piano donde voy a hacer un poco de música y también voy a hacer un poco de historia y contando cosas que me pasaron durante todo este tiempo”, relató.

Qué hará Jey Mammón en el verano

El periodista Guido Záffora informó en Intrusos que Mammón haría temporada en Carlos Paz, antes del anuncio del humorista, y él lo confirmó: “En el verano la idea es ir a Carlos Paz, vamos a ir un par de días y el resto de la semana la idea es hacer una recorrida por Córdoba, hacer todo ese circuito”.