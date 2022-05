Jey Mammón causó emoción al recordar a Gerardo Rozín en La Peña: "Vale oro"

El conductor de La Peña de Morfi se expresó tras el Martin Fierro que recibió el programa. Jey Mammón reconoció el trabajo que Gerardo Rozín hizo como productor.

Jey Mammón dedicó unas sentidas palabras a La Peña de Morfi y a Gerardo Rozín por el galardón de los Martín Fierro que el programa obtuvo. El conductor de televisión se expresó desde su casa mediante un video, ya que no acudió al estudio por ser Covid positivo.

"Es un Martín Fierro muy merecido para la casa de la música. Quiero felicitarlos. La música tiene que estar viva en la tele. Siempre que me preguntan sobre La Peña de Morfi siempre contesto lo mismo y me parece un buen momento para decirlo", comenzó su descargo el ex presentador de Los Mammones. Y agregó: "Gerardo dejó un equipo, y se lo quiero decir a todos los que están en el control y a ustedes, que funciona solo".

Mammón aseguró que quiere honrar y celebrar la memoria de Gerardo Rozín a modo de agradecimiento por haber creado un emblema televisivo como La Peña. "Ese equipo vale oro. Por eso yo les dije que por ahí se llevaban el Martín Fierro de Oro. ¡Será el año que viene!", enunció.

"Dejame decirle a Jey, no sé si soy la persona indicada para decirlo, pero me parece que la piecita indicada para estar en este lugar eras vos. Así que, bienvenido", expresó el encargado de la sección de deportes del programa, Ariel Rodríguez. Por su parte, Jésica Cirio cerró: "Por supuesto. Te queremos y te uniste perfecto. Sos un amor de persona".

Las palabras de Jey Mammón en su primer programa compo conductor de La Peña de Morfi

Jey Mammón ofreció unas sentidas palabras de bienvenida en la primera emisión de La Peña de Morfi con él como conductor, tras el fallecimiento de Gerardo Rozín. "Las circunstancias de la vida me llevan a que Gerardo me abra las puertas de su peña y me abrió las puertas del piano para hacer la séptima temporada de La Peña de Morfi. Estoy muy agradecido a Telefe y quiero honrarte, Gerardo, haciendo tu peña", expresó el músico y comediante.

"Yo vuelvo a Telefe con El Show de Jey Mammon que lo vamos a preparar, pero circunstancialmente se da venir acá y abrir la casa de La Peña, este proyecto de Gerardo Rozín que es hermoso y es la casa de la música", agregó el joven que comenzó su carrera en el teatro under con la interpretación de divertidos personajes y con el piano como recurso para hacer humor.