Jacinta Sandoval explotó tras ser eliminada de La Voz Argentina: “No existe”

La cantante expresó su bronca y angustia por algunas acusaciones que recibió tras su participación en La Voz Argentina. Jacinta Sandoval llegó hasta la etapa de octavos en el ciclo.

La exparticipante de La Voz Argentina, Jacinta Sandoval, arremetió contra el reality show y habló sin tapujos de su experiencia en el ciclo conducido por Marley. En su descargo, la artista hizo referencia a los rumores de acomodo que ha habido desde que se supo que la influencer Stefi Roitman, prometida de Ricky Montaner y host de redes del show, se había atendido en su centro de estética.

“Yo te escucho si me decís que la puesta en escena no estuvo buena, que estuvo o no estuvo bueno el repertorio. Ahora, hacer conjeturas de algo que no existe… ¡Faltaba que digan que soy la hija de Montaner”, comenzó su descargo la exconcursante de La Voz y mostró su hartazgo ante la abrumadora cantidad de haters que se manifestaron en su contra cuando se supo que Roitman había sido atendida por ella.

Sandoval hizo referencia, con una cuota de sarcasmo, a una de las acusaciones que recibía por parte de los detractores. “Imaginate que leía comentarios que decían ‘se va a ir a Miami con Montaner’. ¡Chicos, avísenme!”. “En redes hay un montón de gente que no tiene filtro para decir las cosas, pero todos tenemos ese costado, algo que nos parece una cagada no lo compramos más”, reflexiono, en diálogo con La Once Diez, y siguió: “A veces está bueno decir tu opinión no desde un lugar hiriente porque no todos tienen la inteligencia emocional para entender que es una opinión”.

“Hubo mucha gente convencida de que porque le hice las cejas a Stefi Roitman estuve en ese lugar. Fue muy justa la decisión de ayer de la gente. Mis compañeros lo dieron todo y se merecían seguir, y yo sentí que no fue una de mis mejores presentaciones”, lanzó Jacinta y remató: “Siento que estuvo bueno pero hubo algo en mí que me quedé con ese no sé qué, podría haber estado mejor”.

La mirada de Jacinta Sandoval sobre Ricardo Montaner

Jacinta también se refirió al líder del equipo del que formó parte en La Voz Argentina, Ricardo Montaner, y lanzó: “Es muy profesional, es una persona que tiene muy en claro cuál es su visión respecto del artista y la música. Cuando trabajamos el repertorio él era muy claro en qué era lo que quería que mostremos y también es muy exigente, pero bien. Con él se trabaja de una manera muy profesional”. Y, por último, concluyó: “Yo no venía haciendo música a nivel profesional y me encontré trabajando con un equipo muy profesional, con todo muy aceitado y trabajando muy duro para estar a la altura. Me esforcé mucho para, al menos, no pasar vergüenza”.