Jacinta Sandoval quedó afuera de La Voz Argentina y estallaron los memes y festejos en Twitter

Los fanáticos de La Voz Argentina votaron a sus preferidos y Jacinta Sandoval fue eliminada del equipo de Ricardo Montaner.

Jacinta Sandoval es una de las participantes de La Voz Argentina que más controversia generan en las redes sociales, debido a los rumores de que está “acomodada” en el programa por tener un vínculo con la familia Montaner. Por otro lado, es una de las finalistas y de las preferidas del jurado. Esta noche, cantó la canción Adoro, una balada. En Twitter, algunos fanáticos del reality de Telefe festejaron al ver que Jacinta quedó eliminada frente al resto de sus compañeros.

Antes de cantar, Sandoval dijo que le gustaría ganar para que, alguna vez, una mujer gane en este tipo de competencias. “Debo confesarte, Ricardo, que cada vez que tu team se presenta yo espero a este momento. La espero a ella, porque para mí tiene algo muy especial. Creo que lo hiciste a la perfección”, opinó La Sole. Lali Espósito coincidió y le dijo que, además de su gran voz, tiene algo único, un “aura de estrella” que no todo el mundo tiene.

Ricky Montaner, por su parte, le dio a entender que ésta no había sido su mejor presentación, pero que eso no tiene importancia a la hora de determinar la carrera de un artista. “Creo que eres increíble, que eres una gran artista, que merece estar en la final”, expresó el músico. Ricardo Montaner coincidió y le dijo a Jacinta que emana una energía muy particular y que admira su capacidad de amoldarse a géneros que no son sus favoritos.

En esta instancia, los seguidores de La Voz podían votar a sus preferidos y, así, un integrante del equipo quedaba afuera definitivamente. La que más votos obtuvo fue Steffania Úttaro, seguida por Ezequiel Pedraza e Ignacio Sagalá. Por último, el público eligió que se queden los hermanos Axel y Denis Ortiz, dejando así a Jacinta Sandoval afuera de la competencia.

Cuando Marley le dio el turno para decir unas palabras, Jacinta expresó: “Se me hace muy difícil este momento. Gracias, Ricardo, por haberme hecho un lugar en tu equipo. Lali, te adoro, también gracias por darme un lugar en tu equipo”. Montaner le dijo que, a veces, se ponía a ver en Internet las cosas que decían sobre el programa y que a pesar de que muchos la criticaban, ella demostró que no está ahí por pura casualidad. “Te deseo el mejor de los éxitos de tu vida”, le expresó. En Twitter, la mayoría de los usuarios que la mencionaron celebraron que se fue.

