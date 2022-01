Intrusos: las panelistas que se irían junto a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Las panelistas que se irán de Intrusos junto a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, ya que el programa pasará a ser conducido por Florencia de la V.

América TV estará repleto de cambios después de un año para el olvido y de cara a un 2022 que recién está empezando. De hecho, Florencia de la V reemplazará a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares al mando del programa de televisión que se emite de lunes a viernes de 13.30 a 16.

Sin embargo, los conductores no serán los únicos que se irán: también lo harán dos panelistas una vez que ellos se marchen definitivamente del ciclo especializado en la farándula argentina en la pantalla chica nacional.

Las panelistas que se irán de Intrusos junto a Lussich y Pallares

De acuerdo con la información de diversos portales al respecto, Marcela Baños y Paula Varela se alejarán del programa de América TV una vez que los presentadores se despidan del canal. En tanto, Maite Peñoñori -recientemente incorporada- y Virginia Gallardo se quedarán y serán las figuras principales del panel de Flor de la V.

Cuándo se van Pallares y Lussich de Intrusos

La próxima semana será la última de los conductores al mando del envío, por lo que la última emisión en América TV será el viernes 21 de enero. Si bien todavía no hay algo oficial confirmado al respecto, todo indica que se irán a El Trece y tomarán allí el lugar que tenía Ángel de Brito en LAM (Los Ángeles de la Mañana). Es decir, en principio estarán de lunes a viernes de 11 a 13.

En tanto, la idea de América es sumar otras dos panelistas al producto que históricamente condujo Jorge Rial, ya que parece poco tener solamente a Peñoñori y a "Virchu" Gallardo al lado de Flor de la V. No obstante, hasta el momento no se conoce quiénes podrían llegar a llenar el vacío que dejarán Baños y Varela.

Pallares y Lussich tomarán el lugar de De Brito en El Trece

Más allá de la eterna bronca entre el periodista uruguayo y "Angelito", los de Intrusos serán los inesperados sustitutos del exjurado de Showmatch La Academia (El Trece) desde fines de enero. Acerca de los motivos de su intempestiva salida de la señal que lo llevó al éxito, Ángel aclaró en sus redes sociales que se debió a un "desgaste en todo sentido" y amplió: "Hace 20 años que laburo y no paro nunca, no me tomo vacaciones. Ya era el momento...".

Además, confirmó que se llevará a dos ex "Angelitas" a su nuevo ciclo, que sería en Telefe: Yanina Latorre y Andrea Taboada. Igualmente, unas horas después se confirmó que Mariana Brey también será parte del envío, aunque aún no se formalizó en qué señal se transmitirá.