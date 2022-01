América TV: vuelve una de las periodistas que expuso el maltrato de Antonio Laje

Una de las periodistas que acusó a Antonio Laje por maltrato y acoso vuelve a América TV para acompañar a otra figura del canal.

Una de las periodistas de América TV que acusó a Antonio Laje por maltrato y acoso laboral vuelve al canal para acompañar a otra figura. Así lo confirmó en las últimas horas Pablo Montagna, su colega que trabaja en El Trece, La Nación y radio Rivadavia (AM 630).

De esta manera, una de las comunicadoras que hizo explotar la bomba mediáticamente contra el conductor de Buenos Días América (BDA) regresa a la señal de la polémica en medio del éxodo masivo que se produjo allí entre finales de 2021 y el arranque de 2022.

María Belén Ludueña vuelve a América TV tras las acusaciones contra Antonio Laje

Montagna reveló que María Belén Ludueña, pareja de Jorge Macri, retornará a la señal del Grupo América, liderado por Daniel Vila y José Luis Manzano. En esta oportunidad, acompañará a una estrella histórica de dicho medio como Guillermo Andino, que dejó el mando de Es por ahí de lunes a viernes de 11 a 13.30.

Cuando vuelva de sus vacaciones, Andino se irá a un producto del mediodía, de 12 a 13.30, y allí su co-conductora será Ludueña, que fue la que comenzó públicamente con las acusaciones contra Laje. No obstante, aún no se sabe cuándo se estrenará el programa ni cómo se llamará.

Mientras tanto, la nueva versión de Es por ahí Verano ya es conducida por Julieta Prandi y Luis "El Tucu" López de 11 a 13. La otra novedad del canal tiene que ver con que BDA, con Laje, cambió su horario y ahora se emite de lunes a viernes de 6.50 a 10.

Qué pasó entre Antonio Laje y María Belén Ludueña

A fines de noviembre de 2021, ella hizo explotar el escándalo que sacudió a América TV. En la primera instancia, anunció entre lágrimas que abandonaría su participación en BDA: "No me podía ir sin llorar porque yo realmente soy así, soy muy sensible. Quiero agradecerles a todos. Este es mi último día, son sensaciones encontradas".

Entonces, Laje la interrumpió y acotó que su partida era porque iba a haber "muchos cambios en la grilla de la programación" y que igualmente ella iba a volver luego de sus vacaciones. No obstante, Belén le aclaró: "Vamos a ver, Antonio. Eso todavía no se sabe".

Más tarde, Ángel de Brito dio a conocer los verdaderos motivos por los que ella se había alejado y tuiteó: "¡Que triste que en pleno 2021 una profesional no pueda hablar del maltrato laboral! ¿Por qué llora Belén Ludueña? Y, detrás de un maltratador, hay mucha gente con poder que lo apoya".

Consultada al respecto durante su visita a Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), a ella se la vio muy incómoda por tener que volver a hablar del tema, aunque se calló otra vez y simplemente le limitó a decir: "Creo que Laje es un gran profesional. Tiene mucha capacidad y me enseñó mucho...".

Lo concreto es que luego de lo sucedido con la periodista aparecieron más excompañeras de Laje que lo denunciaron por maltrato y acoso laboral: Fiorella Vitelli, Eugenia Morea, Sandra Igelka y Maite Pistiner.