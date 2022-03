Intratables se queda sin otro histórico en América TV: "Salimos peleados"

Un histórico de Intratables se va del programa de América TV tras la salida de su conductor Alejandro Fantino. "Salimos peleados", admitió.

La salida de Alejandro Fantino de Intratables (América TV) no es la única en este 2022, en el marco de la reconfiguración de uno de los canales de televisión abierta que se cayó a pedazos en la Argentina a lo largo del año pasado.

Ahora, al último conductor del programa se le sumó nada menos que Paulo Vilouta, que fue durante una década uno de los panelistas del polémico ciclo nocturno de lunes a viernes. Incluso, el periodista se despidió a través de sus redes sociales oficiales.

Paulo Vilouta se va de Intratables: los motivos

El adiós del cominucador de 56 años forma parte del éxodo masivo del programa en el prime time, que todo indica que será integrado en breve por Edi Zunino y Pablo Calvo, entre otros. De acuerdo con la información de Laura Ubfal en su portal digital laufbal, la renuncia de Vilouta se debe a que "se levanta a las 4 de la mañaña para hacer radio muy temprano, tiene su programa en América 24 (A24) y eligió concentrarse en estas dos tareas profesionales".

De esta manera, por la falta de tiempo y también para priorizar el vínculo con su familia, Paulo determinó que su etapa en América TV ya estaba terminada.

La despedida de Paulo Vilouta de Intratables

En una entrevista con Fantino antes del adiós, el reportero señaló: “Vengo de la escuela del panelismo, pero Intratables me cambió la carrera. Cambió mi vida profesional, no fue una cosa de verano". Además, reconoció: "Como todos los periodistas deportivos, pensé que no podía pasar toda mi vida hablando de fútbol, y me explicaron que muchos periodistas deportivos dieron el salto”.

Cuando "Fanta" le preguntó quiénes habían sido sus referentes en el rubro, el protagonista nombró a "Mauro Viale, Victor Hugo Morales, Nelson Castro y Bernardo Neustadt", entre otros.

En referencia a sus constantes acaloradas discusiones con los presentadores y con el resto de los integrantes en el estudio, Vilouta admitió: "Hay días en los que salimos peleados con Diego Brancatelli, pero queda todo ahí".

La despedida de Diego Brancatelli a Paulo Vilouta por Intratables.

Cómo será Intratables en 2022 y quiénes estarán

Ya sin su conductor habitual en los últimos tiempos, Ubfal confirmó que "se van Vilouta y Brancatelli" y que entonces allí "irían dos figuras de Perfil: Pablo Calvo y Edi Zunino". Además, confirmó que aún no se sabe quién estará al frente, resaltó que "quedaría Josefina Pouso" y sentenció que el programa "virará a un formato más descontracturado, similar al que hacía Fantino en Animales Sueltos, con panelistas e invitados ubicados alrededor de una mesa redonda".