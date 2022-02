La dolorosa muerte que golpea a Alejandro Fantino: "Descansa en paz"

El famoso conductor hizo un desgarrador posteo en sus redes sociales para despedir al querido hombre que marcó su vida.

En medio de sus vacaciones en pareja junto a Coni Mosqueira, Alejandro Fantino se vio sacudido con una fuerte noticia que lo entristeció por completo: Jorge Héctor Santos, el ex director de Radio Mitre, a quien él consideraba como su "segundo papá". Con un gran dolor, el periodista envió un desgarrador mensaje en sus redes sociales para atravesar esta pérdida.

Jorge Héctor Santos falleció el viernes 4 de febrero a los 74 años de edad luego de luchar contra una terrible enfermedad. Así es como, luego de hacer unos días de duelo, Fantino le escribió un sentido mensaje de despedida a su colega. "En 1992 el destino me trajo a Buenos Aires. Ese mismo año la vida me puso delante de este genio de la radio llamado Jorge Héctor Santos. El maestro Anselmo Marini (otro de mis padres) me llevó a Radio Mitre y la locura y visión de Jorge creyeron en mi", comenzó por escribir el periodista oriundo de Rosario.

"Fue 'a primera vista'. Cuento este detalle para poder explicar su tremenda percepción de captar en un pibe del interior de 21 años (que solo daba clases de tenis) a alguien capaz de relatar la campaña de Boca Juniors y de poder forjarse un lugar en esta jungla mediática", continuó por expresar el ex conductor de Intratables en su posteo de Instagram.

Asimismo, el comunicador quiso destacar la gran personalidad que tenía su querido mentor: "y acá estoy, 30 años después despidiendo a este segundo papá, a este loco genial, a este hombre que tenia 'cables radiales' en vez de venas". Fantino hizo especial hincapié en que despedía a "un distinto" y "un maestro de muchas y de muchos que hoy triunfan en este medio no solo al aire sino detrás de los micrófonos".

Por último Alejandro quiso cerrar su texto con una emotiva dedicatoria, en donde dejaba en claro que esperaba que se reencontrara con sus seres queridos. "Descansa en paz Jorge. Y si lo ves a Jorge mi papá dale un abrazo porque como un padre que ama a su hijo siempre supo que le cambiaste la vida al suyo, y por eso te sentía su amigo", sentenció.

La salud de Alejandro Fantino para arrancar el 2022

Luego de una ardua temporada al frente de Intratables, Alejandro Fantino actualmente disfruta de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, cuando inició el año se chocó de frente con una terrible situación: nuevamente había dado positivo en su test de coronavirus.

"Gente querida... bueno soy un PCR andante, lo notarán en la voz. Me dio positivo mi PCR, me llegó hace un ratito", comentó para empezar. Afortunadamente, su diagnóstico quedó con síntomas leves y luego de cumplir los días de aislamiento correspondientes, pudo retomar el ritmo de vida habitual.