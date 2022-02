Una exfigura de Intratables liquidó a Alejandro Fantino: "Dejó de ser"

La periodista opinó del rol de Fantino al frente del ciclo de América TV y no tuvo reparos con sus críticas.

Silvia Fernández Barrio fue una de las primeras figuras que integró Intratables en sus comienzos, cuando Santiago del Moro conducía el ciclo por América TV. Luego de abandonar el programa, la periodista vio desde afuera la incorporación de Alejandro Fantino como cabeza del proyecto y, por sus palabras, parece que no le convenció el papel que desempeña el conductor.

“Cuando se fue Santi (del Moro) dije a quién van a poner acá, después lo vi a Doman y dije mirá vos, que bien lo eligieron, pero este no es un programa donde podes poner la impronta que tiene Alejandro. No sé si tiene o no rating, porque no miro televisión. Intratables dejó de ser Intratables, antes nadie quería venir al programa, hasta que se le encontró la vuelta y terminó siendo un buen programa”.

"Esa cosa guerrera que teníamos entre todos, tuvo su impronta en ese momento, pero el Intratables de hoy para mí perdió la pasión", se sinceró la periodista.

Silvia Fernández Barrio, expanelista de Intratables.

La dolorosa muerte que golpea a Alejandro Fantino

Jorge Héctor Santos falleció el viernes 4 de febrero a los 74 años de edad luego de luchar contra una terrible enfermedad. Así es como, luego de hacer unos días de duelo, Fantino le escribió un sentido mensaje de despedida a su colega. "En 1992 el destino me trajo a Buenos Aires. Ese mismo año la vida me puso delante de este genio de la radio llamado Jorge Héctor Santos. El maestro Anselmo Marini (otro de mis padres) me llevó a Radio Mitre y la locura y visión de Jorge creyeron en mi", comenzó por escribir el periodista oriundo de Rosario.

"Fue 'a primera vista'. Cuento este detalle para poder explicar su tremenda percepción de captar en un pibe del interior de 21 años (que solo daba clases de tenis) a alguien capaz de relatar la campaña de Boca Juniors y de poder forjarse un lugar en esta jungla mediática", continuó por expresar el ex conductor de Intratables en su posteo de Instagram.

Asimismo, el comunicador quiso destacar la gran personalidad que tenía su querido mentor: "y acá estoy, 30 años después despidiendo a este segundo papá, a este loco genial, a este hombre que tenia 'cables radiales' en vez de venas". Fantino hizo especial hincapié en que despedía a "un distinto" y "un maestro de muchas y de muchos que hoy triunfan en este medio no solo al aire sino detrás de los micrófonos".