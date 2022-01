Internas en MasterChef: fuertes denuncias entre dos participantes

En MasterChef Celebrity 3 se vivió una fuerte pelea entre dos participantes del programa de Telefe. Qué fue lo que pasó y los detalles de la disputa.

La competencia de MasterChef Celebrity está al rojo vivo. A medida de que pasan los programas, el exitoso reality de cocina de Telefe cuenta con momentos cada vez más picantes, ya que los famosos tienen como objetivo quedarse con el trofeo y el premio económico. Justamente, a raíz de la competencia, surgió una fuerte interna entre dos participantes: se trata de Tomás Fonzi y Mica Viciconte, quienes se pelearon de manera intensa en una de las pruebas.

El momento fue sumamente incómodo. No sólo para los concursantes en cuestión sino también para sus propios compañeros, los miembros del jurado, integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui; y el conductor Santiago del Moro. En una de las pruebas de la semana, y previo a la gala de eliminación del domingo, Mica le robó un tarro de orégano a Tomás. Sin pedirle permiso, la modelo y presentadora de TV se lo quitó y esto desató la furia del actor.

A modo de defensa, Mica Viciconte manifestó: "El orégano es como infaltable en la mesa y yo no lo tengo". Sin embargo, Fonzi no se lo tomó para nada bien y arremetió contra ella, aunque sin nombrarla: "Hay gente que suma seguidores y otros que sumamos detractores. Viste que hay límites, no los crucemos".

Tomás Fonzi y Mica Viciconte se pelearon en MasterChef Celebrity 3.

De todas formas, la pareja de Fabián Cubero concluyó: "Tomy no me quiere. Es un problema, no presta los condimentos". "Trabajar así es muy difícil". "¿Qué es muy difícil la prueba o yo?", concluyó Tomás, con un fulminante comentario contra su compañera de MasterChef 3.

Incorporaciones y ausencias: las destacadas figuras de la noche del domingo 23 de enero en MasterChef 3

Luego de haberse ausentado durante una semana en el certamen, Joaquín Levinton y Donato de Santis regresaron a las cocinas luego de haberse contagiado de coronavirus. Muy felices por su reincorporación, ambos admitieron que se trataba de una velada difícil para retomar MasterChef Celebrity.

Durante aquellos días de ausencia, los artistas contaron con sus respectivos reemplazos: el ex líder de Turf fue suplantado por Ernestina Pais, mientras que el cocinero italiano contó con la presencia de Dolli Irigoyen para que ocupe su puesto. Sin embargo, los regresos no fueron lo único que determinaron la velada de MasterChef Celebrity sino también dos grandes ausencias. En primera instancia faltó Denise Dumas, quien también se contagió de coronavirus y fue suplantada por Barbie Vélez durante la semana. Además, Mery del Cerro también fue una de las ausentes de la noche, pero como a ella le correspondía estar en el balcón, su falta no alteró a la competencia en sí.

Cuáles son los premios de MasterChef Celebrity 3: cuánto dinero se lleva el ganador

El ganador de MasterChef Celebrity 3 se llevará un premio de 1.500.000 pesos y un año de beca para estudiar en un instituto de gastronomía.