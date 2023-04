Internas en Los 8 Escalones: problemas para Guido Kaczka y El Trece

Guido Kaczka y El Trece se estarían enfrentando a un gran problema: dos figuras de Los 8 Escalones estarían enemistadas.

Los 8 Escalones del Millón, el programa conducido por Guido Kaczka en El Trece, enfrenta fuertes internas: según trascendió, dos reconocidas figuras que trabajan en el programa ya no aguantarían más compartir espacio de trabajo. De acuerdo con esta información, ambas panelistas hicieron un gran esfuerzo por convivir juntas, pero les estaría resultando sumamente difícil.

Se trata de "Pampita" y Nicole Neumann, dos modelos y panelistas que cuentan con una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo. Al parecer, las rispideces son tan intensas que Kaczka y El Trece estarían analizando qué hacer.

“Yo puse sobre el tapete la presencia de las dos odiadas. Da la casualidad que una de las participantes estaba en situación de reencuentro con un ex, que volvió a convivir y se va a casa con el ex. Lo cierto es que, también, la paradoja es que se reencontraban ahí Nicole y 'Pampita'”, comenzó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

En este sentido, el conductor aseguró que “fuera de cámara, no se dirigen la palabra”. Y contó cómo hicieron las dos modelos para evitar verse las caras. “El operativo es el siguiente: va entrando el jurado al estrado, las chicas llegaron últimas y, por supuesto, enseguida que llegan ellas, llega Guido. Entra al estudio Nicole, pero se pone en el bajo estrado, junto a una escalera, con su gente de confianza a hacer unas fotos del look, un poco extensa”, comenzó el conductor.

“Entonces entra al estudio 'Pampita', pero lo cierto es que no avanza, se queda como que habla, hasta que la otra sube. Como la otra estaba haciendo las fotos en la puerta de la escena, si 'Pampita' avanzaba se la chocaba con la escalera. Entonces, esperó que Nicole terminara con las fotos, subiera a su estrado y recién ahí sube 'Pampita'”, remarcó. En este contexto, se rumorea que pronto "Pampita" dejaría el programa para irse a América con Marcelo Tinelli en el Bailando 2023.

Qué dijeron "Pampita" y Nicole Neumann sobre los rumores de enfrentamiento

Meses atrás, las dos modelos habían sido interrogadas sobre estos rumores y ambas dijeron que eran falsos. "La verdad es que todo está bien. A raíz de estos rumores que tiraron, de que no queríamos trabajar juntas con 'Pampita', desde la producción me preguntaron si yo tenía algún problema en coincidir con ella y obvio que la respuesta fue absolutamente 'no, para nada, que ningún problema'", aseguró Nicole.

Por su parte, "Pampita" también lo negó y dijo: "Acá en Los 8 Escalones está todo bien, todo buena onda, el ambiente de trabajo y muy buen clima, es muy prolijo todo". Sin embargo, quienes la rodean no dicen lo mismo y aseguran que su rivalidad, que comenzó cuando eran jóvenes y recién se estaban insertando en los medios, aún sigue latente hasta el día de hoy.