Nicole Neumann se pudrió y se refirió a su relación con Pampita en Los 8 Escalones

Nicole Neumman rompió el silencio y se refirió a la relación que mantiene con Carolina "Pampita" Ardohain tras las versiones de pelea en Los 8 Escalones, programa conducido por Guido Kaczka en El Trece. El descargo de la panelista.

Nicole Neumann se pudrió y decidió hablar sobre uno de los escándalos del verano en la farándula argentina. La modelo y panelista se refirió a los rumores de pelea con Carolina "Pampita" Ardohain en Los 8 Escalones de los dos millones, programa de Guido Kaczka en El Trece, y destapó la verdad de lo que pasó.

A raíz de los comentarios de Laura Ubfal, que aseguró que las modelos protagonizaron una fuerte interna, Neumann dialogó con Nosotros a la Mañana, el programa de Joaquín "El Pollo" Álvarez, y al principio esquivó el asunto sobre lo que sucede con su colega en el ciclo de Kaczka: "A mí me encanta porque es un programa sano, entretenido, que ven hijos con abuelos. Me gusta mucho hablar de lo que hablo que es lo que me copa, como el medio ambiente, el bienestar, la cultura del yoga y todo eso… todo es divino y grabamos como siempre".

Por medio de un audio de WhatsApp que le mandó a "El Pollo" Álvarez, Nicole especificó: "La verdad es que todo está bien. A raíz de estos rumores que tiraron, de que no queríamos trabajar juntas con Pampita, desde la producción me preguntaron si yo tenía algún problema en coincidir con ella y obvio que la respuesta fue absolutamente 'no, para nada, que ningún problema'".

La respuesta de Pampita a los rumores de pelea con Nicole Neumann

Al mismo tiempo, el conductor del programa de El Trece también se comunicó con "Pampita", que le advirtió: "Hola, 'Pollo'. Acá en Los 8 Escalones está todo bien, todo buena onda, el ambiente de trabajo y muy buen clima, es muy prolijo todo".

Pampita y Nicole Neumann se refirieron a los rumores de pelea en Los 8 Escalones.

Al mismo tiempo, la modelo y conductora también negó que haya un problema con Neumann: "No sabemos de dónde salió esa información, pero bueno, ya te digo que no es verdad, que está todo más que bien, que estamos trabajando bárbaro". "Tengo la mejor onda con Nicole. No hay novedades, era para dejarlos tranquilos", concluyó.

El enfrentamiento menos esperado de Guido Kaczka con Carmen Barbieri en Los 8 Escalones

Marina Calabró brindó todos los detalles de este inesperado enfrentamiento en Lanata Sin Filtro, el programa de Jorge Lanata por Radio Mitre de la cual es columnista de espectáculos. "Está un poco fastidiado con Carmen Barbieri porque hay algunos faltazos de ella. Algunos justificados por cuestiones médicas, pero por otro lado me decían que esta semana les dijo: 'Me quedo toda la semana en Mar del Plata porque necesito descansar'. Y Guido es obsesivo del laburo y esto medio que lo vive como desinterés", explicó.

Además, reveló que el conductor de Los 8 Escalones relojeó el escándalo mediático de Fede Bal con su expareja Sofía Aldrey, situación que generó el testimonio de Carmen, la mamá del actor. "La ve muy repetida en los programas, como que en medio del Fedegate, todos le ponen el micrófono y Guido la ve en cadena nacional y el que le garpa es él", precisó Calabró.

Es por esto que se generó una interna en el programa de El Trece, que sufrió algunas modificaciones que ya salieron a la luz. En primer lugar, Martín Liberman renunció como jurado luego de que Guido Kaczka le pidiera que no esté fijo y no llegaran a ningún acuerdo. "Preferiría que se mantenga más ajena a los problemas personales. Están buscando jurado rotativo para acotar un poco sus participaciones. No va a haber desvinculaciones, pero hay una molestia", sostuvo en el cierre de la columna.