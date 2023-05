Internas en Cocineros Argentinos: el crudo descargo de Chantal Abab

La salida de Juan Ferrara, uno de los integrantes históricos del ciclo desató un escándalo. Socios del Espectáculo reveló detalles sobre lo ocurrido y una de las apuntadas salió a dar su versión de los hechos.

Estalló la interna en Cocineros Argentinos, el clásico programa gastronómico de la Televisón Pública, luego de la salida de Juan Ferrara, uno de los históricos integrantes del ciclo. El chef fue desvinculado y publicó un explosiva carta abierta para despedirse y contar los motivos de su salida. Pero la polémica siguió escalando y en Socios del Espectáculo contaron detalles sobre lo sucedido.

Luego de agradecer "a la TV Pública y a todos sus laburantes", Ferrara dio a entender que no fue él quien decidió irse del ciclo: "Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo", sostuvo.

De acuerdo la información de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, una de las flamantes incorporaciones habría provocado algunos cambios en la dinámica del programa y eso habría culminado en la salida de su colega. "Lo que tenemos para contar es que cuando Chantal Abad se sumó al programa Cocineros Argentinos como conductora, él quedó un poco relegado. Juan se quejó a la producción porque no tenía el lugar que pretendía y lo invitaron a retirarse", sostuvo el periodista.

"Él alegó que es el más antiguo en el programa. Está desde el año 2009. Y bueno, le dijeron 'mirá, si no entendés las cosas...' Chantal fue como invitada un día y la verdad que rindió, como se dice en la televisión", aportó Pallares y agregó: "Ella no tiene nada que ver en todo esto. La producción sí ha tenido muchas idas y vueltas... le pasó algo parecido también con Sofía Pachano. Son terminantes. '¿No te gusta?' Bueno, agarrá tus cosas".

Ferrara era uno de los cocineros que más permaneció en el ciclo, que durante casi una década estuvo liderada por el recientemente fallecido Guillermo Calabrase. De hecho, Ferrara fue convocado a Que Mañana!, el magazine de El Nueve, para ocupar su lugar por unos días. Luego las autoridades del canal convocaron a Mariano Peluffo para conducir el programa y el chef quedó a cargo del segmento de cocina.

Chantal Abab rompió el silencio y habló sobe Juan Ferrara

Tras la polémica que desató por la revelación de Socios del Espectáculo, Chantal Abad fue consultada sobre la salida de su colega y dio su versión de los hechos. "Estamos hablando en este momento para que yo pueda entender qué está pasando y cuál es la verdad", indicó la cocinera.

"Juan es muy amoroso y también está incómodo con lo que está circulando. Somos colegas, nos respetamos y lejos está de ambos quedar envueltos en este tipo de conflictos", continuó Abad, en diálogo con Primicias Ya, y agregó: "Ambos estamos en esa situación y tratando de entender. Yo anoticiándome algunas cosas, él de otras… la verdad es que quedamos en el medio de algo horrible".

Además, contó que en las próximamente se reunirá Ferrara para hablar del tema, aunque reiteró que ella no tuvo nada que ver con lo ocurrido. "Para mí la verdad y la transparencia van por delante siempre y hay cosas que no dejo pasar. Quiero y necesito entender cuál es su situación y si la versión que yo tenía es la verdad. Sólo el va a poder contármelo", aseveró.