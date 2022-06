Aníbal Pachano explotó contra Cocineros Argentinos: "Un pobre imbécil"

El artista se expresó sobre la salida de Sofía Pachano de Cocineros Argentinos. Aníbal mostró su orgullo ante el crecimiento profesional de su hija.

Aníbal Pachano se expresó sobre la salida de su hija Sofía del ciclo Cocineros Argentinos y fulminó a la producción de ese programa. El coreógrafo y director teatral reveló que su hija fue echada del ciclo y cuestionó a quienes estuvieron detrás de ese suceso.

El exjurado de Bailando por un sueño relató el estrecho vínculo que Sofía Pachano siempre ha tenido con la cocina; desde pequeña disfrutaba de momentos junto con su madre en los que preparaban diferentes platos. "El alfajor, la masita. Viene de una abuela que hacía las minutas más ricas que había", agregó el artista.

"Está en un buen momento artístico. Hizo una obra muy buena en el verano. Está divina. Veo a mi hija crecer, qué adulta que está, qué profesional en esa dupla con (Tomás) Fonzi", añadió Pachano en una entrevista en Intrusos. La conductora Flor de la V interrumpió al artista para consultarle sobre la salida de Sofía de Cocineros Argentinos y éste no tardó en explotar ya que consideró una injusticia a lo sucedido con el puesto de su hija.

"Eso tiene que ver con una persona. No es lo más importante. Lo importante es que Sofía traspasa. Hay pocas personas y familias artísticas que traspasamos la pantalla; los Pachano-Sanz sí lo hacemos", continuó Pachano, lleno de admiración por su hija. Y agregó más información sobre el conflicto que involucró a Sofía, aunque no dio nombres: "Me duele como padre; es un pobre imbécil. Que yo sepa no había ningún motivo. La revancha es que está en un programa maravilloso, el más visto de la Argentina (Masterchef Celebrity), y que traspasa la pantalla".

Aníbal Pachano contó cómo vivió la pandemia

El artista se expresó en diálogo con La Prensa sobre la manera en que atravesó la cuarentena por la pandemia de coronavirus y contó que no tuvo miedo. "Me refugio en mi casa, tengo mis cosas, me puse a trabajar todo el tiempo. Hice un programa de radio, colaboré y fui parte de Artistas Solidarios. Ser resiliente de un cáncer y tratar de lucharla todo el tiempo para estar mejor significa que tengo que depositar la energía positiva en ese lugar", enunció el creador del mítico grupo coreográfico de los 90, Botton Tap. Y concluyó: "Creo que también fui como un docente de mi salud para mí y para los demás".