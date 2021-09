Insólito, pero real: Viviana Canosa comparó a los argentinos con cucarachas

En un rabioso editorial previo a las PASO, la conductora macrista Viviana Canosa largó una insólita comparación.

Faltando muy poco para las elecciones legislativas, las PASO que se llevarán a cabo este domingo, la conductora macrista Viviana Canosa lanzó su habitual editorial pero disparó una insólita y desagradable comparación para dirigirse a sus compatriotas. "Los argentinos somos como las cucarachas", sentenció.

"Venimos de una sucesión de fracasos pero estoy convencida de que esto algún día va a cambiar. Los argentinos somos sobrevivientes. Somos como las cucarachas", arremetió Canosa, luego de que en su programa Viviana con vos (A24) sonase una versión del Himno nacional cantado por Charly García.

"Somos como las cucarachas, ¿viste? Que van soportando todo. Pero ya estamos un poco cansados y ¿qué queremos? Queremos que nos mimen, que nos hagan sentir bien, que no nos maltraten", agregó en su rabioso editorial.

El cruce entre Tolosa Paz y Canosa por una fake news previa a las PASO

En el programa Viviana Con Vos (A24), la siempre polémica conductora palpitó la entrevista y antes de comenzar con las preguntas, se refirió a ese programa: "Creo que vos estás, no sé si la palabra es enojada, pero pónganme esa imagen para que ella responda. Nosotros hablamos con (Diego) Santilli en una entrevista, la pusimos a Tolosa Paz pegando unos afiches y ella se enojó... Que se vea que la fecha dice 2019". La foto en cuestión ocurrió durante el gobierno de Macri y refería al cierre de locales y pymes que ocurrieron en esa gestión por la política económica. Mientras Canosa explicaba, la precandidata expresó: "Miren lo joven que estoy, mirá mi pelo, el color y todo". Ante esto, Canosa añadió: "Dice 2019, no es que pusimos 2021 o lo sacamos".

Frente a la defensa de la periodista, Tolosa Paz aclaró: "Quiero decir que no estoy enojada, creo que la labor periodística tiene que asumir algunas responsabilidades como cuando uno comete un error periodístico o la producción se puede haber equivocado, todos nos equivocamos permanentemente, no le pongo la carga de que hubo una intencionalidad". Y señaló: "La pregunta con la que arrancás es: '¿A vos te parece que Tolosa Paz puede hacer esto?'. Cuando los comercios cerraron por el Covid, ¿no es un poco relamerse en el dolor ajeno? Hay toda una adjetivación que utilizás con una foto que claramente es de otro contexto, que genera más angustia, dolor sobre el dolor y me ponés a mí como la que genera eso. No estoy enojada, estoy dolida. El periodismo tiene una responsabilidad en la sociedad que queremos construir, lejos de la violencia".

A su vez, la precandidata a diputada sostuvo que si el productor no le avisó sobre el error "al día siguiente era un buen momento para pedir disculpas" y Canosa le consultó: "¿Y por qué no me llamaste es día para decirme?". La respuesta fue clara: "Creo que vos tenés un equipo enorme de productores que te pueden ayudar como me ayudan a mí cuando me equivoco, se dio cuenta mucha gente". Y con algo de ironía pero intentando bajarle el tono a la discusión, sumó: "¿Sabés por qué vine? Vengo porque soy una persona que manejo yo mis redes sociales y mucha gente me pregunta si vos tenés algún problema personal conmigo, me dicen que hace cincuenta días habla de temas personales sobre mí".