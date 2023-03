Inminente guerra entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: los motivos

La relación entre el conductor de Showmatch y la actriz estaría en un mal momento, según medios especializados en espectáculos. Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés terminaron su relación en 2020 y, aunque tuvieron un intento de volver después, ya nunca fue lo mismo.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli no tendrían una buena relación.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli no tendrían una buena relación.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli aún no tuvieron un arreglo económico después de su separación y medio especializados anunciaron que podría desatarse una guerra económica entre ellos. La actriz y el conductor de televisión tienen un hijo en común y por ese motivo han mantenido una buena relación hasta el momento.

Tinelli y Valdés prendieron las alarmas de los periodistas de espectáculo en 2012, cuando se comenzaron a correr los rumores de que las celebridades de televisión estaban juntos. En aquel momento se trató de un escándalo ya que, si bien ambos estaban solteros, Sebastián Ortega -ex de Guillermina- era amigo del conductor bolivarense. Diez años después, con un hijo de seis años de por medio, la pareja decidió que separarse era la mejor opción.

Tinelli y Valdes decidió mantener una buena relación por su hijo Lorenzo, nacido en 2014, pero según el medio Diario Show las cosas no estarían bien entre ellos y estaría por estallar una disputa por dinero, dado que aún no hubo arreglo. Al mismo tiempo, se especula con un supuesto enojo por parte de Tinelli con su ex por los documentos que presentó la producción del ciclo LAM recientemente, que demuestran que Valdés habría salido con el arquero de Boca.

El supuesto romance entre Guillermina Valdés y Javier García

"Ella estaba esperando en su auto, supongo, en Avenida Libertador y él la pasó a buscar. Tapamos las patentes, pero en los dos videos que tenemos se ve y es la misma", enunció Ángel de Brito al mostrar los archivos que dejaron ver a Valdés bajando de un auto en la avenida mencionada por el conductor. Y sumó: "Ahí fue cuando la dejó para que fuera a hacer su vida. Creo que estuvieron dos o tres horas y la dejó donde estaba el auto de ella. Ella se da cuenta de que alguien la está grabando desde atrás. Baja rápido y después se pierde en la oscuridad". Al mismo tiempo, Daniel Fava soltó:" Hablé con medio mundo Boca y el encuentro, en dos oportunidades, entre Guillermina Valdés y Javi García, está recontra confirmado. Recontra confirmado".

Por su parte, Guillermina Valdés habló al respecto en sus redes sociales y se mostró algo harta de las especulaciones de la prensa sobre su vida sentimental: "Buen día. Ya vengo respondiendo desde el viernes. No tengo novio. Gracias por leerme".