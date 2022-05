Ingrid Grudke estalló contra Nito Artaza: "Está sucio"

La modelo fue sincera al expresar los verdaderos motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

Ingrid Grudke renunció a la obra de Nito Artaza a pocos días del estreno de la misma. Si bien es mucho lo que se especuló sobre los verdaderos motivos que llevaron a la modelo a tomar esa decisión, fue recién hoy que la artista se animó a contar su verdad. Los compañeros de elenco de la actriz siguen creyendo que aún es posible convencerla de volver, sin embargo ella parece estar muy convencida.

En diálogo con Intrusos, Ingrid Grudke reveló: "Yo no exigí rosas en un camarín, yo pedí un baño limpio, pedí un camarín limpio y no lo estuvo, o sea ¿cómo voy a entrar a un lugar que está sucio?. En un momento me dijeron 'El vestuario para vos está pero para los bailarines no', entonces dije 'Bueno, lo pago yo', ¿Cómo lo vas a pagar vos?. Es un todo la obra de teatro, no soy sólo yo. Por ahí estoy hablando mucho, pero es la verdad".

Ingrid Grudke.

Ingrid Grudke, lejos de llamarse al silencio, agregó: "Hace mucho tiempo elegí trabajar en armonía y con alegría, y no tiene que ver con problemas de ego, soy muy segura de mí, me encanta trabajar y apostar a que la gente pueda disfrutar de un ben espectáculo, pero cuando ya me pongo mal, no puedo brindar nada bueno". De esa forma dejó en evidencia que tuvo las mejores intenciones de poder sacar adelante el proyecto, incluso ofreció poner plata de su bolsillo para el vestuario de sus compañeros ya que le pareció injusto que ella tenga y ellos no.

La reacción de sus compañeros

Gladys Florimonte opinó acerca de la polémica renuncia de su excompañera de elenco y manifestó: "Estamos tratando de convencerla un poco...". Por este tema el periodista que la entrevistó quiso saber si la decisión que tomó Ingrid Grudke es definitiva, por lo que la modelo aseguró: "Me está llamando todos, recién me llamó Gladys Florimonte, que amo trabajar con ella, me llamaron los bailarines, me siento un poco incómoda por eso. Pero volver a un espacio donde no estás cómoda trabajando no me gusta".

Quedó en evidencia que la modelo no tiene en mente volver a ser parte del elenco de Cobra K, ya que las circunstancias no estarían dadas como para que se sienta cómoda y tiene en claro que no va a trabajar sintiéndose incómoda. Cabe resaltar que la artista cuenta con una gran trayectoria y esa experiencia la llevó a poder decidir cuáles son sus condiciones para permanecer dentro de un proyecto laboral.