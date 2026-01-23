Inesperado: una figura de Telefe se pasó a América TV

Los pormenores del cambio de una figura de Telefe a América TV.

El pase de figuras entre canales sigue reconfigurando el mapa de la televisión argentina y, en las últimas horas, trascendió que Mauro Szeta estaría cada vez más cerca de dar un nuevo paso clave en su carrera dentro de América TV. El periodista especializado en policiales podría convertirse en conductor de un ciclo propio, una posibilidad que ya había sido mencionada cuando dejó Telefe.

Szeta se despidió de la pantalla de Telefe luego de ocho años al aire para sumarse a América TV como panelista de Lape Club Social Informativo, el programa que encabeza Sergio Lapegüe. El propio Lapegüe también había protagonizado un cambio fuerte de canal tras dejar TN en noviembre de 2024, luego de más de tres décadas en la señal.

Desde su llegada a América, siempre estuvo latente la chance de que Szeta tuviera un espacio propio. Ese rumor volvió a tomar fuerza luego de que Guido Záffora revelara en Ángel Responde (Bondi Live) que el canal ya estaría trabajando en el lanzamiento de un ciclo con su conducción, con un formato periodístico-policial.

Qué se sabe del nuevo programa de Mauro Szeta

Según lo contado al aire, el proyecto podría estrenarse en febrero y se emitiría de lunes a viernes a partir de las 23:15, en una franja pensada para abordar casos policiales, investigaciones y temas de alto impacto, un terreno en el que Szeta construyó su perfil y reconocimiento. La trayectoria del periodista respalda esta apuesta. A lo largo de los años, Szeta se consolidó como una de las voces más reconocidas en el periodismo policial, con participación en programas de televisión, radio, medios gráficos, documentales y también libros, donde volcó su experiencia en investigación y análisis de casos judiciales.