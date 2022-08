Inesperado: la nueva relación de Pepe Cibrián tras el engaño de su esposo

Pepe Cibrián habló sobre el escandaloso video de Nahuel Lodi besándose con otro hombre y contó cuál es la situación actual de su vínculo.

El escandaloso video de Nahuel Lodi a los besos con otro hombre desató un dolor inmenso en el director teatral y actor Pepe Cibrián, quien contrajo matrimonio y terminó decepcionado con el engaño. Pasada la tormenta, Cibrián tomó la decisión más complicada de su relación y apostó nuevamente por el amor, dándole una segunda chance al hombre que rompió su corazón.

Durante una entrevista con LM Play, Cibrián reveló cómo está su relación actual con Nahuel, tras el video de la infidelidad: “Fue una situación dura para mí. Me hizo mal, pero lo amo y me da igual lo que piensa la gente. No quiero dar explicaciones. Es una persona maravillosa y estamos intentando restablecer el vínculo con mucha buena suerte. Estamos juntos y estoy muy feliz”.

Por otro lado, el artista se refirió a los medios de comunicación que se hicieron eco de su separación y lanzó una fuerte declaración: "Tendrán que hacerse cargo de lo que dijeron en la Justicia. Se dijeron calumnias muy fuertes y deliradas. Me hicieron mucho daño. Tampoco perdono que hayan hablado de mi tía Carmen que es una sagrada persona para mí".

Desde Córdoba, donde está próximo a estrenar Dorothy, el musical, Cibrián le otorgó un móvil a Intrusos y en un afilado descargo enumeró las cosas que lo indignaron de la cadena de noticias sobre su crisis matrimonial. "He vivido una suerte de caza de brujas, pero de alguna manera yo formo parte de este mundo en el cual, mejor o peor, estamos involucrados. Algunos de los medios hicieron una supuesta denuncia de quienes podrían haber sido, cuando se dijo que me habían robado, y yo quiero aclarar que ellos no forman parte de esto", empezó.

"Roxana, quien maneja mi casa y me cuida a mí, no tiene nada que ver con esto. Leonardo Silva, que ha sido durante muchos años mi jardinero y es mi colaborador en las giras, tiene una honestidad y generosidad poco común. Ni hablar de Lautaro Calzona, del que también se hablaron un montón de estupideces. Con lo de Nahuel también se dijeron muchas tonterías. Lo que hizo Nahuel fue una tontería pero a esta altura de mi vida si quisiera mantener a alguien, lo mantengo", sumó, tajante.

El deterioro emocional del director se vio traducido en complicaciones de salud y sobre ello, Cibrián lanzó: "Empecé a tener serios problemas de salud durante mi estadía en Córdoba, donde estoy ensayando Dorothy. Me desmayé en un ensayo, estuve mal del corazón y quisieron internarme"