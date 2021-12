Inesperado: Benjamín Vicuña quiere volver con La China Suárez

El actor estaría dispuesto a volver con la madre de sus dos hijos menores, pero las intenciones de ella no serían las mismas.

Benjamín Vicuña tendría fuertes intenciones de recomponer su vínculo con "La China" Suárez, pero la postura de la actriz no saría la misma. El periodista de espectáculos Guido Zaffora reveló información sobre cómo sigue la relación de los padre de Amancio y Magnolia tras su separación.

"Ellos se hablan, se ven más allá de los hijos. Tienen un diálogo constante, de hecho el que quiere volver es él y la que no quiere es ella", expresó el panelista de A la Tarde y agregó: "No se separaron sin amor".

Por su parte, la compañera de panel de Zaffora, Débora D'Amato, reveló que Vicuña atraviesa un muy mal momento anímico: "Está, de verdad, muy triste y abatido, por lo menos las personas que yo conozco me dicen eso. Está muy triste. Tiene que ver con una cuestión económica, también. Porque utilizó dinero familiar para comprar esa mega casa (donde vive Suárez). Él muere de amor por la China".

El enojo de "La China" Suárez por el tratamiento de los medios al Wandagate

"Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", comenzó "La China", sobre el machismo que recibió tras sus mensajes con Mauro Icardi.

La actriz continuó e hizo alusión a decisiones que tomó en el pasado, que también derivaron en escándalos mediáticos: "Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada".

"El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados", agregó Suárez, en un posteo que hizo en sus historias de Instagram. Y cerró: "Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra. Pero hoy no quiero callar más, porque se que somos muchas mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa juzga".