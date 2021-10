Inesperada revelación de Luciano Castro sobre Flor Vigna: “Es raro”

El actor se sinceró sobre el vínculo de Vigna con sus hijos, Fausto y Esperanza, frutos de su relación con Sabrina Rojas.

Luciano Castro reveló cuándo presentará a Flor Vigna ante sus hijos, Fausto y Esperanza. Tras su separación de Sabrina Rojas, el actor se encuentra en el comienzo de un noviazgo con la ganadora de Bailando por un sueño y recientemente dio a conocer cómo transita este momento en relación a su vínculo con sus retoños.

“Eso es cuando lo consideremos. En este caso es de a dos, de a cuatro… Lo decidimos entre todos cuando sea el momento. Es raro, pero no pasa nada. Es mejor hacerlo y descomprimir, porque no es nada grave y está todo bien”, reveló el actor en alusión a la presentación de Flor Vigna a sus hijos. “No los conozco a los chicos todavía. Lo estamos hablando. En algún momento va a suceder”, sumó la artista.

La palabra de Luciano Castro tras su separación de Sabrina Rojas

Hace algunas semanas, Luciano Castro se expresó en un diálogo con el periodista Adrián Pallares y reveló cómo atravesó el momento de su ruptura amorosa. “Luciano actualmente está grabando la tira de Telefe, está trabajando mucho. Me dijo un par de cosas que me sorprendieron, entre ellas, que se alegraba de tener trabajo, más allá de lo económico, porque ‘el año pasado estábamos en la cocina viéndonos las caras’. Con lo cual, evidentemente, todo el período de pandemia afectó a la pareja, como en muchos otros casos”, reveló el conductor de televisión.

“Estoy con proyectos para el año que viene. ‘Cruzá los dedos por mí’, me dijo, porque está esperanzado en que el año que viene haya también trabajo y bueno. Él desde hace años que tiene protagónicos. Labura y son de esos que tienen muchos éxitos en sus espaldas, muy taquillero. Le pregunté cómo estaba y por suerte me dijo que bien: ‘Laburo todo el día. Llego a mi casa a las 11 de la noche. La verdad que no tengo tiempo para ningún tipo de distracción’”, sumó Pallares.

"Yo lo sabía mucho antes que todos. Re bien. Para nosotros esto pasó hace un montón. Ahora trascendió. Pero re bien. Cuando Sabri habla con Ángel de Brito y le cuenta que estamos separados, ya hacía un mes. Aparte de eso, ya hacía casi dos años que veníamos trabajando con Sabri para hacer las cosas bien. Y cuando hacés las cosas bien... A veces es más difícil separarse bien, que mal” reveló en otra entrevista, el actor.