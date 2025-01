Impacto en la televisión por el anuncio de Pampita tras separarse de Moritan: "Embarazada".

Pampita reapareció en los medios y lanzó un explosivo anuncio sobre su vida íntima tras separarse del empresario Roberto García Moritán. La sorpresa de la modelo durante una entrevista y el "deseo" que le gustaría concretar en su futuro cercano, mientras disfruta su presente sentimental con Martín Pepa.

En una entrevista con Barbie Simons para El Observador Pampita reveló sus deseos de volver a ser mamá y confirmó: "Me gustaría tener algún hijo de nuevo, pero no sé si se me va a dar. La verdad tengo que tener la suerte de que un compañero quiera el mismo sueño que yo". Y agregó: "Lo que me pasó con mis últimos hijos es que, por situaciones de la vida, no pude tener esos primeros años de vida como a mí me hubieran gustado".

Luego, la modelo habló de los contextos en los que tuvo a sus hijos y dijo: "Con Beltrán para mí fue muy complicado. Fue muy difícil. Todos los recuerdos que tengo de sus primeros años yo estaba muy triste. De estar amamantando y llorando a la vez. Como que no pude darle eso y tampoco me lo pude dar a mí. Con Benicio me separé cuando era bebé y también estuve muy triste. Con Ana había venido la pandemia y había muchos problemas económicos, llegué a tener tres trabajos”.

"Yo quiero estar embarazada, durmiendo la siesta, tomando el té con mis amigas o mirando cosas de bebé online, tengo esa fantasía. Así como soy fantasiosa con la familia, el hogar, la casa, también soy fantasiosa con una maternidad idealizada”, cerró.

Pampita habló sobre la posibilidad de volver con Roberto García Moritán y sorprendió a todos

Pampita comenzó el 2025 con toda la energía. Disfrutando de unas vacaciones en Punta del Este junto a su hija Ana, celebró su cumpleaños por adelantado, una tradición que ya es un clásico en su vida. Además, deslumbró con sus looks veraniegos que marcaron tendencia una vez más.

En su reciente aparición en Mañanísima (El Trece), la modelo habló abiertamente sobre su relación con Roberto García Moritán y fue contundente: "Roberto no está intentando reconquistarme, eso es solo una fantasía que alguien quiso instalar, pero no es así. Es un tema cerrado. Ahora estamos en otro lugar y tenemos claro que seguimos siendo familia", afirmó con seguridad.

Pampita también destacó que su vínculo con el empresario es armónico: "Con él hay mucha paz, cordialidad y respeto. Nos vemos todos los días porque compartimos la crianza de nuestra hija de tres años", señaló, dejando en claro que mantienen una relación madura. Por otro lado, la conductora compartió detalles de su presente sentimental: "Estoy en una etapa muy linda, conociendo a alguien. Me tomo el amor con mucha reserva, trato de proteger mi intimidad, pero tampoco oculto nada si estamos en lugares públicos", confesó.

La modelo está viviendo un romance con Martín Pepa, un polista que llegó a su vida hace algunos meses y con quien comparte una relación tranquila y lejos de los flashes. Aunque mantiene un bajo perfil, los momentos que pasan juntos alrededor del mundo reflejan que Pampita está disfrutando del amor sin prisa y con mucha felicidad.