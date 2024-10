Impacto en el folklore por lo que salió a la luz sobre El Chaqueño Palavecino: "Hombre araña"

El folklore confirmó un dato impresionante sobre El Chaqueño Palavecino.

El Chaqueño Palavecino fue noticia nuevamente. Más allá de ser uno de los míticos cantantes que tiene el folklore argentino, también debutó como jurado del VAR en el Cantando 2024 y, en las últimas horas, se reflotó un viejo tuit en el que lo relacionaron con "El Hombre Araña".

Durante el año 2022, @TheWalkingConurban (Twitter) compartió una imagen que no tardó en hacerse viral y que, hasta el día de hoy, continúa entre los principales resultados cuando se buscan tuits referidos al Chaqueño Palavecino. En la misma se puede ver uno de los ponchos típicos del artista de folklore y una máscara del Hombre Araña.

"El hombre araña chaqueño Palavecino no existe, no puede hacerte daño", escribió la cuenta mencionada en X. El texto hizo alusión a lo que se vio en la imagen: un maniquí vestido casi idéntico al Chaqueño Palavecino con una máscara del Hombre Araña que causó risas y comentarios en la red social.

El Chaqueño Palavecino es uno de los artistas más reconocidos de Argentina, y es por esta razón que logra ser protagonista de focos noticiosos que nada tienen que ver con la música. En este caso, por un viejo tuit en el que se lo relacionó con el Hombre Araña por un simple maniquí exhibido en un local de ropa.

Sorpresa en el folklore por lo que confesó Matías Alé del Chaqueño Palavecino: "Hemos compartido"

El Chaqueño Palavecino debutó como jurado del VAR del Cantando 2024, reality conducido por Florencia Peña en América TV, y en su primera noche en el certamen ya se metió en varias polémicas, pero mantuvo un picante intercambio con Matías Alé, mediático que pronunció un emotivo discurso en el programa.

Luego de la perfomance de Alé y del voto del jurado, el mediático y exnovio de Graciela Alfano se sometió a la mirada del VAR y le dedicó un picante comentario a El Chaqueño: "Hemos compartido mucho con El Chaqueño. ¿Cómo estoy para Cosquín Chaqueño? Para llevarte en el auto". Tras la broma, el folklorista le contestó a Alé con un dardo afilado para Los Nocheros: "Yo diría que Los Nocheros tienen una linda casa rodante, pero en el caso de nosotros te hace falta mucha guitarreada y noche".

"Es un gusto verte bien y cantando, o tratando de hacerlo. No sos el cantor, no soy yo quien para decirtelo, pero andabas buscando la nota por ahí y has hecho unas gambetas mejor que Messi. Venite a Cosquín que en las guitarreadas se aprende", agregó El Chaqueño Palavecino en su devolución a Matías Alé.

Con una figura del fútbol argentino: el vínculo del Chaqueño Palavecino que el folklore no sabía

El Chaqueño Palavecino tiene una gran ingerencia en la música argentina por su aporte al género del folklore en estos 40 años de carrera. Es por eso que cada noticia en torno a su vida artística y personal despierta muchas reacciones en el ambiente de la cultura, como lo que se dio a conocer este último tiempo: el cantante de 64 años tiene un fuerte vínculo con una figura del fútbol argentino y causó sorpresa total.

El popular artista de folklore se encuentra en una vorágine intensa de actividades con la música durante este 2024, ya que se presentó en el interior del país, lanzó un disco nuevo y encabezó el Festival Trichaco en su pueblo natal Rancho El Ñato en la provincia de Salta. Independientemente de su agenda, El Chaqueño logró forjar muchos vínculos con colegas de la cultura y otros que no necesariamente pertenecen a este rubro.

Es por eso que lo que se filtró hace un tiempo causó muchas reacciones, ya que una figura del fútbol argentino contó la relación que forjó con el artista. Se trata de Ricardo "Ricky" Ernesto Gómez, quien se puso la camiseta de clubes como Colón de Santa Fe, Rosario Central, Patronato, Gimnasia de Jujuy, entre otros.

"Con el fútbol uno anda mucho tiempo también con los equipos de acá del norte, después de mi paso por Colón. En esos tiempos, en mi última etapa como futbolista, lo veía al Chaqueño Palavecino ahí en los aeropuertos", expresó el futbolista que se retiró en 2017. "El Chaqueño, obviamente, es un ídolo para mí", agregó.