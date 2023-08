Iliana Calabró y una muerte inesperada: "No puedo entender cómo se fue así"

Iliana Calabró abrió su corazón y rompió en llanto tras la muerte de una persona muy importante en su vida.

Iliana Calabró se quebró al aire en LAM (América TV) al hablar sobre el duelo que atraviesa por la reciente pérdida de un ser querido. Durante los últimos días, la actriz se mostró muy sensibilizada tras la muerte de una reconocida figura de la farándula, quien perdió su vida de manera inesperada. Al hablar sobre el tema, Iliana no pudo evitar romper en llanto frente a las cámaras y detalló el duro momento que vive.

Se trata de su amigo, Mariano Caprarola, quien falleció el pasado jueves 17 de agosto de 2023, a causa de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki. Al igual que Silvina Luna, Mariano pasó por el quirófano del médico hace algunos años y sufrió consecuencias irreversibles en su salud, a causa del metacrilato que Lotocki les inyectaba a todos sus pacientes. La noticia impactó fuertemente en el mundo de la farándula, especialmente en Iliana, quien era su íntima amiga.

La artista conversó en el programa de Ángel de Brito y se mostró destruida por la partida de su amigo. “Fue horrible porque yo venía de viaje, prendí el celular y encontré 58 mensajes. Ahí dije, ‘pasó algo’. El último era de mi hermana. La llamé y me dijo, ‘¿sabes lo que pasó con Marian? Me imagino que te habrás enterado’. Y yo no tenía celular. La llamé, y me dice, ‘¿no te enteraste? Se murió’… Se me hizo un hielo”, comenzó.

Y con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, destacó que antes de irse "estaba todo bien" y que incluso Mariano la había llamado por teléfono para contarle que se había hecho todos los estudios y que estaba limpio de la sustancia tóxica. “Me dijo ‘amiga, están limpios mis riñones’”, agregó, totalmente angustiada. "Lo voy a recordar con alegría. El primer viaje que hice lo llevé a él, que fue a Italia, donde fuimos juntos. No puedo entender cómo se fue así. Capaz que Dios se apiadó de él para que no tuviera que pasar por tanto dolor”, se lamentó.

Qué le pasó a Mariano Caprarola: los detalles sobre su delicado cuadro

Mariano Caprarola había ingresado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento a realizarse un control de rutina por sus problemas renales crónicos, pero sufrió una descompensación y falleció "Ayer lo habían operado para sacarle unas piedras, le subieron los niveles de calcio y estaban tratando de equilibrarlo, le pensaban dar de alta durante el día de hoy", contó Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine).

En este sentido, explicó que Caprarola "venía haciéndose tratamientos similares a los de Silvina Luna", ya que ambos sufrían problemas renales causados por el metacrilato. "Estaba depurándose las sustancias que tenía en su organismo", detalló.

Por su parte, Sandra Borghi amplió en Poco Correctos (El Trece) que Caprarola "entró a operarse para sacarse unas piedras, se descompensó, se desestabilizó y no lo pudieron reanimar". "Otra víctima más", se lamentó Ángel de Brito en sus redes sociales.