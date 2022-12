Icardi mandó al frente a Wanda Nara en pleno vivo: "Dejá de aclarar tanto"

Mauro Icardi frenó en seco a Wanda Nara mientras hacía un vivo para Instagram y soltó polémicos comentarios.

Mauro Icardi interrumpió un video que Wanda Nara estaba grabando en vivo para sus seguidores e hizo un inesperado comentario sobre su vínculo, mientras todos sus fanáticos se preguntan si siguen juntos o si están separados.

En aquella charla, Wanda volvió a confirmarles a sus seguidores que está separada, a pesar de que el futbolista lo niega desde hace meses. Fue entonces cuando Icardi, quien estaba viendo el vivo, sorprendió a todos al comentar que la empresaria estaba mintiendo.

“Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, si la hice, pero no tengo una relación”, declaró Nara en aquel video, luego de que uno de sus seguidores le preguntara si estaba en pareja con L-Gante.

“Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones. Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”, agregó, mientras Icardi le mandaba emojis de corazones. De repente, le dejó unos picante comentarios: "Dejá de aclarar tanto que oscurece" y "Muy ex pero me volvés loco a videollamadas".

El comentario que Mauro Icardi le dejó a Wanda Nara.

Los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante

Otra incógnita es cuál es el vínculo entre Wanda y L-Gante. A pesar de que se muestran juntos constantemente e incluso se filtraron fotos de los dos besándose en un boliche y todo apunta a que están saliendo, la empresaria todavía no lo blanquea. Sin embargo, trascendió que Wanda estaría ansiosa por confirmar su relación con el creador de la cumbia 420, pero que todavía no lo hace por Icardi.

“Mauro no acepta esta separación. Wanda lo que dice es 'yo quiero blanquear’, hablando de su relación con L-Gante. Acá, Yanina (Latorre) había contado que tuvieron el mejor sexo de su vida y que ese era un gancho fundamental en esta relación”, contó Ángel de Brito en LAM (América TV). Además, el conductor señaló que Nara "tuvo relaciones con L-Gante como con nadie". "Esto no es algo que yo pienso, es algo que ella dijo. Dijo ‘yo quiero blanquear, no quiero esconderme más de la prensa ni disimular. Yo estoy separada y quiero hacer mi vida libre'”, añadió el conductor.

En este sentido, se dice que Wanda y L-Gante tienen muy buenos momentos de intimidad. "Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar, tremenda, que solamente se la conté a Ángel (de Brito). Le hizo el amor como nadie en su vida ¿Viste cuando se le dan vuelta los ojitos?", aseguró Yanina Latorre.