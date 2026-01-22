Horacio Pagani se calentó con un programa de Telefé.

Horacio Pagani dejó entrever, este último miércoles 21 de enero, su malestar con uno de los programas más icónicos de Teléfe. Según explicó el reconocido periodista deportivo, concurrió como participante y jamás percibió el premio que, se supone, había ganado.

El ciclo en cuestión es el de Pasapalabra, aquel que Iván de Pineda conduce y se emite previo a MasterChef Celebrity, concentrando una buena porción de audiencia en la recta final del mismo. Luego de un informe en Bendita respecto a algo relacionado al producto del canal de las tres pelotas, Edith Hermida le preguntó a su compañero por qué no enfrenta al rosco. Este, notablemente ofuscado, le explicó que si lo hizo; en cuatro ocasiones incluso, pero que "cuando me di cuenta que no pagaban, no fui más".

Horacio Pagani y su denuncia contra Pasapalabra

Horacio Pagani en Pasapalabra.

"¿Cómo que no pagan? A mí me pagaron", le deslizó sorprendida Estefi Berardi. "A mí no me pagaron", le aseguró su colega. "Che, reclamemos Pagani. Te hago de productora comercial", bromeó Evelyn Von Brocke. "No me gusta hablar de otros programas porque los hago quedar mal. Si no me pagan, no voy más", señaló Pagani.

Tras ello, profundizó: "Se produjo una situación donde me dijeron que yo no era actor (como justificación para no pagarle). Yo laburé dos años con Sofovich y me pagaban por actores. Yo además soy filiado a los actores, claramente soy actor". "El punto es así: me ofrecieron algo fuerte para pagarme, pero tenía que hacer tres participaciones el mismo día. Y dije que no", sentenció.

Finalmente, procuró correr del pleito al conductor: "Soy muy amigo de Iván De Pineda. Es un gran pibe, un gran muchacho, él no tiene la culpa".