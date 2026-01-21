Sorpresa en Bendita: la dupla de conductores que se robarían de América para el nuevo ciclo

Sorpresa por los reemplazantes de Beto Casella en Bendita.

La salida de Beto Casella de Bendita abrió una etapa de fuerte incertidumbre en El Nueve. Después de más de dos décadas al frente del histórico ciclo, el canal se encuentra en plena búsqueda de una nueva identidad para uno de sus programas emblema, mientras los rumores sobre posibles reemplazos y cambios de formato no dejan de circular.

En un primer momento, el nombre de Marcelo Polino apareció como una de las opciones para tomar la posta. Sin embargo, con el correr de los días esa alternativa fue perdiendo fuerza y, según trascendió, ya no estaría en los planes de las autoridades del canal. Mientras tanto, Edith Hermida asumió de manera provisoria la conducción, pero puertas adentro reconocen que la fórmula no termina de convencer y que se evalúan otras variantes para relanzar el ciclo.

¿Quiénes conformarían la dupla para reemplazar a Beto Casella en Bendita?

En ese contexto, Ángel de Brito sorprendió al revelar en su programa de streaming en Bondi que en El Nueve analizan una dupla que provendría directamente de América TV. Se trata de Augusto “Tartu” Tartúfoli y Sabrina Rojas, quienes ya compartieron conducción en ¿Qué pasó en América?, el ciclo que fue levantado durante el verano pero que dejó una buena imagen de ambos al frente.

La posibilidad de repetir esa sociedad para liderar Bendita comenzó a tomar fuerza en los pasillos del canal, donde ven con buenos ojos apostar por dos figuras con experiencia, conocimiento del mundo del espectáculo y química televisiva probada. La idea sería renovar el aire del programa sin perder el espíritu crítico y humorístico que lo caracterizó durante años.

Sabrina Rojas y Tartu se van de América

La propia Sabrina Rojas estaba presente junto a Ángel de Brito cuando se dio a conocer la información y decidió aclarar su situación actual. La conductora reveló que su contrato con América TV finaliza en febrero y que, hasta el momento, no recibió ningún llamado formal por parte de El Nueve. No obstante, también admitió que el proyecto le resulta atractivo y que no descarta nada a futuro.

Además, Rojas confirmó que Tartu sí se encuentra en conversaciones con El Nueve, aunque aseguró desconocer si esas negociaciones están directamente vinculadas a Bendita o a otro proyecto del canal. Por ahora, todo se maneja en el terreno de las versiones y las charlas preliminares.

Tartu y Sabrina Rojas ya condujeron juntos en América.

Mientras Bendita atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia, la posible llegada de una dupla con pasado reciente en América suma expectativa y alimenta la idea de un relanzamiento fuerte. Aunque no hay definiciones concretas, la sorpresa ya está instalada y el futuro del ciclo promete nuevos movimientos en la pantalla chica.