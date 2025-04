Histórico: vuelve uno de los programas más emblemáticos de la televisión después de 13 años

El emblemático programa que vuelve a la televisión después de trece años.

El mundo de la televisión tiene un sinfín de programas históricos que marcaron un precedente en la pantalla chica durante mucho tiempo. Si bien varios de ellos ya no están saliendo al aire y quedaron en la memoria del público, un reciente anuncio causó todo tipo de reacciones: después de trece años, vuelve uno de los ciclos más emblemáticos y hay furor en el ambiente.

En las últimas horas, muchas personas se sorprendieron por una noticia vinculada a la televisión, ya que vuelve a transmitirse uno de los programas más reconocidos que tuvo su época de esplendor a través de Disney Channel. El canal llevó adelante un sinfín de producciones que marcaron a muchas generaciones y este anuncio generó cierta nostalgia.

Se trata de Zapping Zone, que vuelve a la pantalla chica con los mismos conductores que estuvieron entre los años 2000 y 2012: Dany Martins y Caro Ibarra. A través de las redes sociales oficiales del programa, indicaron: "Tu infancia está de vuelta". Sumado a eso, en la descripción del perfil añadieron el slogan "No crecimos, solo cambiamos de canal".

Por el momento, se desconoce si el regreso de Zapping Zone será por televisión o mediante algún canal de streaming. "La chocolatada se preparó sola"; "¿Vamos a poder participar los grandes que nunca nos pudimos comunicar?; "Esta vez tenemos prioridad para llamar los que estamos desde la infancia y tienen que atender", fueron algunos de los comentarios de la gente.

A los 90 años, Silvio Soldán confirmó lo que todos creían: "Claro"

Sin dudas, Silvio Soldán es una de las figuras más emblemáticas de su generación. A lo largo de los años, el conductor logró conquistar al público con su carisma y su inconfundible estilo, manteniéndose en la memoria colectiva de quienes lo siguieron durante su época dorada.

En esta ocasión, el conductor volvió a ser noticia por las declaraciones que hizo en una entrevista con Rulo Schijman para Teleshow. Al ser consultado sobre el secreto para llegar a los 90 años con vitalidad, respondió con sinceridad: "No me cuido en nada, pero llevo una vida ordenada. Nunca tuve excesos, jamás probé drogas y me alegra no haberlo hecho. Creo que en parte por eso llegué a esta edad. Nunca supe lo que es una borrachera. Claro que tuve muchas travesuras, pero sin excesos. Además, mi gran debilidad siempre fueron las mujeres. Viví muchas historias, algunas para el recuerdo y otras para el olvido. Pero siempre dentro de una vida equilibrada”, explicó.

Sobre su presente sentimental, Soldán fue contundente: "Siempre estuve enamorado del amor. Nunca pasé mucho tiempo solo. Cuando terminaba una relación, enseguida comenzaba otra. Ahora estoy con una mujer maravillosa desde hace ya varios años. Cada uno en su casa, quizás por eso funciona tan bien. Nos conocimos porque ella era una fan que me seguía por todos lados, hasta que un día coincidimos y no nos separamos más. Tenemos una relación hermosa y nos llevamos de maravilla. Ella es una jovencita de 58 años”, comentó con humor.

Por otro lado, también recordó el período más difícil de su vida, cuando estuvo detenido: "Fueron 61 días en una cárcel, no en una comisaría. No me gusta recordarlo. Algunas cosas las tengo presentes, pero lo que me duele prefiero olvidarlo”, confesó y agregó: "Fue durísimo, además se habló de mí en todos los medios, todo el tiempo. No recuerdo otro caso con tanta repercusión. Fue muy doloroso, pero con el tiempo todo se supera. El pasado no se borra, pero de todo se aprende”.