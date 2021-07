Hernán Piquín reveló cómo reaccionó su mamá cuando le contó que es gay

Emocionado, el bailarín y jurado de Showmatch dio detalles íntimos de cómo se enteraron su madre y luego su familia completa de que es homosexual.

El artista no anduvo con vueltas...

Hernán Piquín dejó sin palabras a los presentes en el piso de El Trece cuando reveló en Los Ángeles de la Mañana (LAM) cómo le contó a su madre que es gay. "Cuando se lo dije a mi vieja se puso a llorar. Al otro día, cuando vino y me abrazó, me dijo: 'Yo lo que quiero es que vos seas feliz'".

"Yo tenía 20, 21 años, y ya era conocido en el ballet en las provincias, pero no era conocido popularmente. Fue después de la muerte de mi papá, pero los padres siempre saben todo", profundizó el bailarín y jurado de Showmatch, La Academia (El Trece). Ante el conductor Ángel de Brito y sus panelistas, Piquín se abrió y fue muy sincero: "Tengo una familia divina. Al otro día de que le cuento a mi vieja que soy gay, me dice 'ahora hay que contárselo a toda la familia´".

El bailarín de 47 años rememoró uno de los momentos más cruciales de su vida: "Ella me dijo ´esta noche viene tu hermano con su mujer, vamos a hacer una cena y se los contás a ellos'". "Los invitó a cenar, yo estaba callado", puntualizó, y agregó: "Estábamos por el postre y mi vieja me dice '¿no le tenés que decir nada a tu hermano?'. Y mi hermano saltó: '¿Qué? ¿Qué me tiene que decir? ¿Que es gay?'. Y yo le dije que sí".

"Después mi vieja se encargó de decírselos a mis tíos, tías, que viven en el campo en Córdoba... 'Al nene le gustan los nenes'. Ella lo instaló", completó un un Piquín más relajado.

Quién es el novio de Hernán Piquín: Agustín Barajas

Es un bailarín de flamenco español al que conoció en 2018. Hace poco, compraron juntos una casa con vista al mar en las afueras de Granada, cerca de Málaga. Allí vivieron hasta que Piquín decidió regresar a su Argentina natal para formar parte del ciclo que conduce Marcelo Tinelli.

En su momento, en una entrevista con Infobae, el propio Piquín contó: "Me fui hace tres años invitado a bailar en una compañía. Hice la gira y ahí nos conocimos con Agustín. Tengo la ciudadanía española desde mis cinco años porque mi padre es español. Hace un tiempo que me quería ir de Argentina porque aquí sufrí episodios de inseguridad. Pensaba ir a Estados Unidos porque durante cinco años viví en San Francisco, pero España era más fácil por los papeles".

"Entonces me fui, conocí a Agustín y dije ´ya está, me quedo´. Estamos instaladísimos allá. ´Agus´ participa de un programa de televisión y yo fui un par de veces a bailar. Volveré a fin de 2021, ni bien termine la gira de Freddy Mercury y Showmatch", sentenció.