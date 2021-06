Lizardo Ponce amenazó a Piquín: "Pepe Cibrián se aburría de mí y se terminó yendo antes"

El influencer Lizardo Ponce le dio un zarpazo a Hernán Piquín, amenazándolo con un posible despido en su rol de jurado.

Lizardo Ponce y Hernán Piquín protagonizaron un fuerte cruce en ShowMatch La Academia y el joven influencer amenazó al bailarín con un posible despido en caso de no ser más benévolo con los participantes. “El año pasado Pepe Cibrián se aburría de mí y se terminó yendo antes que yo", lanzó.

Luego de bailar Peaches, de Justin Bieber, en estilo Shuffle, Lizardo Ponce fue criticado duramente por el jurado que no vio crecimiento en su manera de bailar. "Qué sorpresa, bueno, ni los amigos lo aplaudieron, bienvenidos a la pista chicos", arrancó Piquín, duro con el participante. "¿A vos te aplauden tus amigos como jurado?", retrucó Ponce.

"A mí sí, muchos me critican y muchos me aplauden", le aclaró el jurado. "Estoy haciendo algo nuevo. Hablas de mis amigos...", explicó Lizardo. "Vi que no te aplaudían, por eso. Te vi siempre haciendo el mismo paso, me aburrí", le contestó Hernán para dar paso a su baja nota. Enojado por lo que se venía, Lizardo amenazó al jurado: “El año pasado Pepe Cibrián se aburría de mí y se terminó yendo antes que yo. Ojalá que vos estés mucho tiempo más acá y yo te pueda convencer en algún momento”.

La referencia a Cibrián, quien fue reemplazado del jurado del Cantando 2020 por el productor musical Oscar Mediavilla no le gustó en absoluto a Piquín. Ácido y restándole importancia, el bailarín campeón de dos ediciones de Bailando por un sueño sentenció: “Perfecto. Él se fue, yo me quedé. Por ahí te vas vos antes”.

"Cualquier cosa puede ser. Pero vos estás cuestionando a la gente que está acá, haciendo ese personaje y haciendo sentir mal a todos para llamar un poco la atención. Decís cosas que no sé si están tan buenas. Pero si eso te sirve para que la gente se entere de que estás ahí, lo celebro”, se defendió Ponce, a lo que Piquín cerró con un filoso “Vine de España, me llamaron” y dejó sin palabras al influencer.

Lizardo Ponce le pidió disculpas a sus seguidores tras el cruce con Hernán Piquín

Angustiado, Lizardo Ponce decidió dar un breve mensaje y resaltó que hizo lo que pudo en el baile pese a que no convenció al jurado. "Recién llego a mi casa, no me quedé muy bien con lo que pasó en el programa. Les pido perdón porque no me gusta verme enojado, con esa energía. Les pido perdón, espero que las cosas salgan mejor. No me tengo que poner así porque no me gusta y a mí tampoco, espero que les haya gustado al menos el baile, yo lo disfruté mucho", expresó en sus stories de Instagram tras volver del programa.