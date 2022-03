Hernán Drago liquidó a Laurita Fernández en vivo: "Con Fede Bal"

El programa de entretenimientos Bienvenidos a bordo (El Trece) tuvo un picante momento de humor que no le cayó bien a Hernán Drago, debido a un feroz comentario de Laurita Fernández.

Chicanas, idas y vueltas y bromas son un sello indiscutido de Bienvenidos a bordo (El Trece), el clásico de las tardes que empezó con la conducción de Guido Kaczka y siguió con Laurita Fernández. Con un humor afilado, la conductora aprovechó para burlarse de Hernán Drago, histórico del programa, con una picante ironía sobre un rumor amoroso. Enojado, el modelo contestó tajante.

En el juego de los parecidos, Laurita Fernández abrió las puertas y le dio la bienvenida a una chica que sembró dudas en el equipo dado que no se parecía a ninguna celebridad, a primera vista. Luego de algunas pistas y habiendo lanzado nombres que no eran -la cantante española Rosalía o la argentina Tini- la conductora arremetió con una chicana para Hernán Drago: “Drago... ¡es Celeste Muriega!”.

Serio, Drago se mostró imperturbable, mientras Laurita estallaba en carcajadas. La broma no fue inocente ya que a principios de año se rumoreó que ambas figuras se involucraron de forma amorosa. Aunque lo negaron en reiteradas ocasiones, Muriega terminó dando a entender que entre Drago y ella sí hubo una chispa de pasión que no llegó a prosperar. “Salimos en el verano, más que nada... Compartimos lindos momentos, nada más. Entre lo que él contó y lo que yo conté terminamos armando una verdad; qué sé yo, quedó así”, dijo tiempo atrás en Los ángeles de la mañana.

“Ya sé a quien me hace acordar. Sos hermana de Cabré. O tenés algo que ver con Fede Bal”, retrucó Drago, vengativo. Sin mostrarse ofendida, Laurita recibió la ocurrencia entre risas y continuó sin ningún tipo de bronca hacía el modelo, una de las personalidades más populares en el ciclo de juegos y entretenimientos.

Fuerte denuncia de Laurita Fernández a El Trece: "Paren un poco"

En la última emisión de LAM (Los Ángeles de la Mañana), ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV, Estefi Berardi se encargó de exponer la mala situación que vive Laurita en el canal del Grupo Clarín. Al parecer, la presentadora graba el programa desde las 20 horas hasta la 1AM, por lo que el trabajo es muy desgastante. Y en una de las jornadas que debió afrontar, le hicieron un pedido que la incomodó.

Según Berardi, "el equipo de ella se fue a grabar Los 8 Escalones. El horario no le gustaba porque era muy tarde. Hubo un día donde el otro programa se extendió y no le dieron tiempo a ella". En tanto, desde la producción de El Trece la presionaron para que trabajara sin tomarse un descanso: "Le dijeron 'grabá los dos seguidos con la misma ropa'. Ella lo que dijo es 'paren un poco, estoy muerta'. Lo que hizo fue encerrarse en el camarín y dijo: 'no voy a grabar sino me dan 20 minutos'".

Como consecuencia, la modelo y bailarina se negó. "Se los terminaron dando después de un lío bárbaro porque ella se puso intensa", indicó la panelista de LAM. Por lo tanto, desde la producción debieron dialogar con Laurita para que se sintiera contenida y pudiera trabajar con tranquilidad. Al parecer, todo se solucionó y las grabaciones continuaron como estaba estipulado.