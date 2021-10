Hernán Drago estaría saliendo con una figura de El Trece

El modelo está en una nueva relación y una vez más es con alguien de la farándula. Hernán Drago se divorció de la madre de sus hijos en 2019.

Hernán Drago estaría en pareja con una figura del canal donde él trabaja, El Trece. De hecho, la mujer que saldría con el modelo es parte de Bienvenidos A Bordo, el ciclo llevado adelante por Guido Kaczka, donde Drago pone a prueba diferentes tipos de destrezas a modo de entretenimiento. Según reportaron periodistas de la farándula, el conductor de eventos estaría saliendo con la bailarina y entrenadora, Verónica Paschiero.

"Hernán Drago está saliendo con Verónica Paschiero. Ella es coach, entrenadora, baila divino. Ella es la novia. El romance nació en lo de Guido Kaczka, obviamente”, expresó Andrea Taboada en Los Ángeles de la Mañana, como respuesta a una pregunta de Ángel de Brito sobre el presente amoroso del modelo. Por su parte, Yanina Latorre recordó su experiencia con la bailarina en su paso por Showmatch y ofreció más detalles sobre la personalidad de la artista: "Era mi coach del Bailando, es hermosa. Lomazo, fuego”.

Drago se divorció de la madre de sus hijos en 2019, tras diecinueve años de matrimonio. “Estoy respetando los tiempos de la vida, que es hermosa. Estoy muy bien, sabiendo que vienen cosas buenas y nuevas. Lo importante es que estoy bien”, expresó en aquel momento en Pampita Online. Y agregó: “La vida da muchas vueltas y yo soy un tipo constructivo. Si me tengo que sacar el anillo es porque la vida me quiere enseñar algo. No quiero tomar esto como un fracaso, sino como una hermosa historia de amor de 19 años que ha dejado dos hijos hermosos, y desde ahí construyo para adelante”.

“Nos separamos desde el amor, nos seguimos queriendo muchísimo y seguimos viviendo un contexto de felicidad. La vida continúa y juntos o separados seguimos siendo un equipo. Cuando uno genera cosas y vibras buenas, salen cosas buenas. Esto no es la muerte de nadie. Después te enterás de cosas graves y decís: 'No me voy a hacer problema por esto'. Siempre hay que ver el vaso lleno. Siempre positivo.”, cerró, en relación a cuán pacífica fue su separación de su ex esposa.

Celeste Muriega sobre su amorío con Hernán Drago

En diálogo con Es por ahí, hace algunos meses, Celeste Muriega reveló por qué no funcionó su relación con Hernán Drago. “Es una realidad que los dos admitimos. Compartimos momentos lindos desde mates hasta comidas, que me lleve a trabajar, ir, volver. Yo estaba soltera y obvio que no salí a gritarlo a los cuatro vientos porque ninguno de los quería que esto se supiera. De hecho, cuando se supo la relación se empezó a enfriar y no por mi parte”.