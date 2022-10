Hay video: el primer beso entre dos participantes de Gran Hermano

La primera pareja consolidada del reality ya quedó expuesta frente a las cámaras.

La tensión en Gran Hermano empieza a crecer a tan solo cuatro días de su debut en televisión. Ya salieron a la luz algunas internas en el juego e incluso las estrategias de cada uno para avanzar en la competencia. Pero lo que más sorprendió fue que ya se consolidó la primera pareja del reality show e incluso se filtró un video a los besos.

Se trata de Maxi, el cordobés, y Juliana, la última participante que ingresó al programa. A lo largo de los días que llevaron conviviendo, ambos participantes se mostraron muy cercanos. Incluso, durante la gala de nominación festejaron mutuamente cuando se enteraron que ninguno de los dos estaba en la placa para la posible eliminación. Sin embargo, parece que ahora decidieron dar un paso más.

En el video se puede ver a la pareja dándose un rápido beso y luego dirigiéndose nuevamente hacia donde estaban los demás participantes. La situación emitida por Pluto TV se viralizó rápidamente en redes sociales y muchos internautas salieron a opinar del tema. "Era obvio", "No me sorprende para nada" , "Me encanta, ninguno tiene pareja que le este esperando. Que sean felices nomás", fueron algunos de los comentarios que surgieron en Twitter a raíz de la publicación del video.

Sospechan que un participante de Gran Hermano entró con un celular: "No contesto"

Un participante de Gran Hermano rompió las normas del ingreso a la casa y habría ingresado con un celular al reality show que regresó a la pantalla de Telefe hace pocos días. Por tal motivo, la producción está trabajando para ver de quién se trata y hay posibilidades de que sea eliminado.

En la jornada del miércoles 19 de octubre es que se instaló el fuerte rumor de que un participante entró a la casa de Gran Hermano con un celular. Todo comenzó cuando comenzaron a hablar del horario de ese momento, dado que no tienen manera de saberlo. "Cuando fui al dormitorio y me fije en el celular eran las siete y media de la tarde", había dicho un concursante del cual no se pudo saber su identidad porque la cámara no lo enfocó.

Además, en otro video que circuló en las redes sociales, se lo escuchó a Maximiliano Giudici, participante de Gran Hermano, mientras hablaba con otra persona. "No, boluda ¿por qué te dejaron pasar el celular? A mí me dejaron una remera casi sin estrenar", indicó sembrando la incertidumbre total.

Esta situación despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales y llegó a oídos del conductor Santiago Del Moro, quien despejó dudas. "Hablan cuando se lo pidieron en el hotel. Y no contesto más boludeces. Imaginate que son un montón de cámaras y un reglamento a cumplir. Es simple", expresó de manera contundente frente a la pregunta de una usuaria de Twitter.