¿Hay romance? Los rumores que envuelven a los protagonistas de Traicionada

Los actores de la novela turca furor en Telefe hablaron sobre los rumores de romance. Qué dijeron Cansu Dere y Caner Cindoruk.

Traicionada, la novela turca que es un éxito en Telefe, despertó un gran interés en la vida de sus protagonistas. La tira que tiene como figuras a Cansu Dere (interpreta a la doctora Asya), y Caner Cindoruk -interpreta a Volkan-, quedaron envueltos en rumores de romance.

El matrimonio en la ficción logró una gran conexión durante la grabación de la novela y, como suele suceder en estos casos, las versiones de amorío no tardaron en llegar a los programas de espectáculos de la televisión turca. Las versiones crecieron tanto que los actores decidieron romper el silencio.

Según los rumores que se iniciaron en Estambul, durante el rodaje de la serie, los actores de 42 y 43 años vivieron un romance clandestino durante el tiempo que compartieron elenco. Debido al éxito de Traicionada, ambos habrían tratado de mantener su relación lejos de los flashes y, durante varios meses, guardaron su secreto.

No obstante, fue Cansu Dere quien decidió poner fin a las versiones que circulaban al respecto. La actriz se mostró molesta con la información que se plasmó en la mayoría de los medios de su país y, tras ser abordada por paparazzis a la salida de un bar, remarcó: "Amigos, no lo hagan. Por favor, déjenme no haberme enterado”.

Por su parte, Caner Cindoruk evitó hablar del tema y se limitó a declarar sobre el furor que generó la novela. "La infidelidad está muy presente en Traicionada y es algo que te puedes encontrar tanto en Turquía como en España, Brasil o Estados Unidos y, por tanto, es un tema que interesa...Llegar al corazón de tantas personas, de diferentes países, de diferentes razas es increíble", destacó.

Por qué Telefe levanta Traicionada este jueves 5 de octubre: chau a la novela

Los seguidores de la exitosa novela turca Traicionada, que se transmite por Telefe, se encontrarán con una sorpresa este jueves 5 de octubre. La novela turca, que cautivó a la audiencia argentina con su trama apasionante, no formará parte de la grilla de programación del canal en esa fecha.

La telenovela logró consolidarse como uno de los programas más vistos de la televisión argentina, gracias a una historia que combina drama, venganza y emociones a flor de piel. Sin embargo, este jueves los fanáticos tendrán que ajustar sus agendas, ya que Traicionada no se emitirá en su horario habitual.

La razón por la que Traicionada no se emitirá este jueves es la Copa Libertadores. Telefe adquirió los derechos de transmisión de la competencia por lo que el partido entre Boca Juniors y Palmeiras se transmitirá a partir de las 21 horas. El canal busca optimizar su grilla para captar la mayor cantidad de espectadores posible, y el fútbol, el deportes más popular en Argentina, ofrece una oportunidad única para mejorar los puntos de rating.

Este no es un caso aislado. pues Telefe realizó cambios similares en su grilla cada vez que transmitió partidos importantes. De hecho la semana pasada hizo exactamente lo mismo con el empate 0-0 por el partido de ida entre "El Xeneize" y el equipo brasileño. Para compensar la ausencia de la novela, el viernes se emitirá un capítulo doble, permitiendo así que los fanáticos no tengan que esperar demasiado para seguir disfrutando de esta apasionante historia.