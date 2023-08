Gustavo Sofovich quedó envuelto en una estafa millonaria: "Desapareció y no da la cara"

El hijo de Gerardo Sofovich rompió el silencio sobre el mal momento que atraviesa, tras haber quedado envuelto en una estafa millonaria.

Gustavo Sofovich es un productor de televisión de 56 años, hijo del director, guionista y productor Gerardo Sofovich, por eso es objeto de negocios que involucran mucho dinero. Sin embargo, uno de ellos salió de la peor forma y recientemente vivió una desagradable situación que evidenció que ni siquiera las figuras más famosas está exentas de sufrir enormes estafas.

Tras el fallecimiento de su padre, Gustavo quedó a cargo de la producción de Polémica en el Bar (América TV), uno de los programas que más rating genera en la pantalla chica, luego de 60 años al aire. Al día de hoy, Gustavo cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la televisión, y por esta razón, se ganó un importante lugar en los medios. Más allá de su éxito, durante los últimos días, el productor dio a conocer el desesperante momento que atraviesa a nivel financiero.

"Me chorearon. Compré un auto usado, seleccionado. Me lo vendió un tipo que se llamaba Nacho. Me vendieron este coche que estaba todo arregladito, con taquitos de madera por adentro...", relató Gustavo, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece). Aunque no reveló cuánto dinero perdió exactamente, se lamentó: "¡Me chorearon olímpicamente!".

Por otro lado, explicó que ni siquiera logró comunicarse con el hombre que se lo vendió, ya que llegó a él a través de un amigo que lo contactó y "desapareció y no pone le cara". "Me lo mandó un tipo amigo. Tiene que hacerse cargo del coche y no aparece. Por eso estoy enojado", cerró, furioso.

Gustavo Sofovich hizo un duro descargo contra Jorge Rial

Gustavo Sofovich le respondió a Jorge Rial tras las críticas que el conductor hizo sobre su persona. "Qué raro que el hijo de Sofovich use las miserias ajenas para su fracaso diario. Con todo lo que podría contar de las suyas", escribió Rial en su cuenta de Twitter. Lejos de quedarse callado, el productor le respondió en Por si las moscas (La Once Diez).

"Él usó las miserias de todo el mundo, y ahora que le tocan la cola a él, critica, le da bronca. Hay que bancársela, macho, calavera no chilla. Te está volviendo el boomerang, bancate la que te está tocando porque vos te alimentaste de esa caca durante veinte años", apuntó Gustavo. Por último, recordó que en varias oportunidades, le dio rating a Rial. "Yo mismo conté mis miserias en la cámara de Rial y le dio rating. A él le sirvió en su momento, pero debe estar ahora obsesionado conmigo por mi éxito”, cerró.