Guillermina Valdés traicionó a Marcelo Tinelli de la peor forma: "Guerra declarada"

A cuatro meses de su separación, Guillermina Valdés tomó una decisión que pondría en juego la carrera de Marcelo Tinelli.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli confirmaron su separación en mayo de 2022, después de 9 años juntos. Si bien ambos dijeron haber terminado en buenos términos y todavía tenerse mucho aprecio, ahora Guillermina tomó una decisión que podría hacer que el conductor se sienta traicionado.

Actualmente, Tinelli está conduciendo Canta Conmigo Ahora, el reality show de canto de El Trece. A las pocas semanas de su emisión, Telefe estrenó Quién es la Máscara, programa conducido por Natalia Oreiro, en el que distintos famosos se presentan a cantar escondidos detrás de un traje y los miembros del jurado deben adivinar su identidad.

Esto significó una competencia directa para Tinelli, y en este contexto, Valdés tomó una decisión inesperada: se presentará a cantar en Quién es la Máscara. "Un as bajo la manga de una de las partes hará que la otra sienta que hay una traición personal, una competencia descarnada, porque todo por el rating puede suceder. Se van a sorprender", adelantó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

"Lo que estamos en condiciones de asegurar, es que cuando Natalia Oreiro termine con las adivinanzas y se acerque a levantarle la máscara al invitado, quien aparecerá debajo del disfraz no será otra que Guillermina Valdés", reveló el conductor.

En este sentido, Lussich destacó que se trata de "una guerra declarada". "Se sacará la máscara más pronto que tarde. Hará sentir a Tinelli una traición personal, un '¿por qué?'. '¿Hacía falta que me hagas esto por el rating? Tinelli sentirá una traición personal", sumó. "Pasará de ser su esposa a ser su competidora directa por el rating del prime time televisivo, haciendo realidad aquello de que todo vale por un punto de rating", concluyó el conductor.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre los problemas de rating en Canta Conmigo Ahora

Marcelo Tinelli habló sobre el duro momento que atraviesa Canta Conmigo Ahora, a dos meses de su estreno, teniendo en cuenta que el programa nunca alcanzó los 10 puntos de rating. "Hoy la televisión es on demand y la gran competencia que tenemos no son las plataformas, es el teléfono. Uno se pone la meta de los dígitos de rating pero veo los números que estamos haciendo y me encanta y la repercusión en la calle es increíble", explicó en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez).

En este sentido, el conductor señaló que "hoy conviven muchas plataformas" y que "entre Telefe y El Trece se reparten el 80% de lo que se está viendo y hay mucha competencia, porque muchas señales de noticias miden como canales de aire".