Guillermina Valdés mandó al frente a Ángel de Brito y su pasión oculta: "Yo y toda mi familia"

Guillermina Valdés expuso una pasión hasta ahora oculta de Ángel de Brito en la cara de Marcelo Tinelli en ShowMatch, por El Trece.

Guillermina Valdés sorprendió una vez más en ShowMatch, La Academia (El Trece), aunque en esta oportunidad no fue por no querer desfilar ni por sus acaloradas discusiones con su pareja, el conductor Marcelo Tinelli. Ahora, una de las integrantes del prestigioso jurado del programa de televisión abierta en la Argentina llamó la atención por una situación directamente relacionada con su colega Ángel de Brito.

Todo comenzó cuando, en plena transmisión del certamen de baile, "Guille" estaba por darle la devolución a una de las parejas participantes y entró en un juego con "El Cabezón" que muy pocos entendieron en ese momento, aunque luego los dos se dedicaron a explicarlo ante la atenta mirada del público, de los concursantes y del resto del jurado, también integrado por Hernán Piquín, Jimena Barón y Carolina "Pampita" Ardohain.

Guillermina Valdés chicaneó a Marcelo Tinelli y le regaló una camiseta de Boca a Ángel de Brito

A modo de burla, la actriz de 44 años dijo "ay, ´Marce´..." y no se comprendió bien qué había ocurrido, hasta que el conductor se sinceró al respecto: "Lo voy a decir, eh. Me gasta por un video hot de una chica que subieron el otro día, no sé si lo viste, Ángel... Le hacen un reportaje a una chica y le dicen ´¿qué le dirías a Tinelli, que fue insultado en la cancha de San Lorenzo?´. Y la chica dijo ´Marce, te pegaría una... Y te chu... la p... Y te la dejaría más grande que tu cabeza, ¿no? ¿Una cosa así dijo?".

Entonces, ante la mirada atónica y cómplice de ella, con una sonrisa de por medio, le contestó: "¿Pero vos no decís siempre que no hay que iluminar esas cosas? Ahora, cuando nos vamos a dormir, le digo ´Marce...´ Y me voy a dormir".

Luego de ese instante tan incómodo como gracioso, Valdés siguió: "Aprovecho que me estás dando este espacio porque Ángel llamó a ´Mica´ (Micaela Tinelli, la hija de Marcelo) para pedirme la camiseta". "¿Pero usted es hincha de Boca?", se sorprendió "Marce", a lo que De Brito le respondió: "Desde chiquito. Yo y toda mi familia”.

Como "Mica" está de novia con Lisandro López, jugador del "Xeneize", el defensor les mandó las casacas del equipo de La Ribera para todos los integrantes del jurado, ya que cuatro de ellos simpatizan por el conjunto al que dirige Sebastián Battaglia, a excepción de la propia Valdés, que es de Vélez. "¿Todos son de Boca? ¡Por Dios, qué sufrimiento! No puedo creer que a las 23.35 estemos acá hablando de Boca, por Dios...", protestó el líder del ciclo.

Luego, se sumó "Larry de Clay", confeso fanático del mismo club, y chicaneó a Tinelli. "Claro, si tenemos que barrer el piso se necesitan las camisetas...", se descargó "El Cabezón", al mismo tiempo que aclaró: "A ´Licha´ lo amo, me encanta". Y cerró con una broma para ´Larry´: "A vos nunca te quise, mirá si te voy a querer ahora".