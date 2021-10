El sorpresivo regalo de la familia Messi a Pampita: "Lo que es esto"

Pampita reveló que tanto Lionel Messi como Antonela Roccuzzo le hicieron un fabuloso regalo. De qué se trata. La modelo y conductora quedó maravillada.

La familia de Lionel Messi dejó absolutamente sorprendida a Carolina "Pampita" Ardohain. Es que la esposa del futbolista de PSG, Antonela Roccuzzo, le envió un regalo dedicado a Ana, y dejó maravillada a la conductora y modelo que participa como jurado de ShowMatch. Con muchísima emoción, manifestó: "Lo que es esto".

Por medio del programa "Pampita Online", que conduce por la pantalla de NET, "Pampita" interrumpió la transmisión para hacer una especial y particular mención en agradecimiento a la familia Messi y, sobre todo, a Antonela: "No saben quién me mandó esto. ¿Saben quién? Anto Roccuzzo, porque tiene su marca. Me encantó".

"El aroma de las prendas es increíble. Lo pueden buscar en Instagram. Tienen diseños hermosos. Es muy lindo todo", detalló la modelo, quien no dejó de ponderar la ropa de niños y niñas que vende la pareja de Messi. "Es espectacular. Gracias para Antonela, que está allá en París", concluyó, con mucha alegría y emoción.

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y su familia.

Cuál es la marca que le pertenece a Antonela Roccuzzo, esposa de Messi

Desde 2017, Antonela Roccuzzo se desempeña como empresaria. Junto a su hermana Paula, la esposa de Lionel Messi creó "Enfans", local que tiene como objetivo vender ropa infantil. Entre las prendas que más venden, se destacan los jeans, remeras, camisas, faldas, sweaters y babuchas, entre otras, para niños y niñas de entre 2 y 8 años, principalmente.

La reacción de Messi tras el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Lionel Messi llegó al fin de semana sin pronunciarse sobre el escándalo mediático que corresponde a su compañero. Así las cosas, "La Pulga" no devolvió el gesto negativo del atacante, quien recientemente dejó de seguir a todos sus compañeros y borró una historia con una foto íntima junto a Wanda Nara en la que escribió un polémico mensaje acusándola de tener un "mood soltera".

De todas formas, Messi se sumó a un gesto que tuvo su esposa, Antonela Roccuzzo, sacando el like de una foto de Wanda Nara en el día de la madre para no tomar partido por ninguna de las dos partes. En pleno conflicto con Mauro Icardi, sin saber que sería del futuro de su pareja y con toda la farándula esperando novedades, la empresaria compartió una imagen junto a sus cinco hijos.