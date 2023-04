Guillermina Valdés contó su experiencia íntima con "dos bolas"

La empresaria y conductora habló a fondo del momento en que utilizó este tipo de elementos y contó cómo vivió la experiencia con lujo de detalles.

Guillermina Valdés habló a fondo de su vida íntima y sorprendió con una fuerte revelación sobre el uso de juguetes sexuales. La reconocida modelo y conductora aseguró que había probado un famoso juguete sexual y que su experiencia no había sido tan grata como esperaba.

Al aire de Loft, la nueva plataforma de streaming donde emite su programa de radio junto a Brenda Gandini, Cande Molfese y Minerva Casero, Valdés confesó que había probado las famosas bolitas chinas que ayudan a ejercitar la fuerza en suelo pélvico y aseguró que su experiencia no fue tan grata. "Me sentí rara con esas dos bolas. Fui al supermercado, por ejemplo con eso adentro", expresó entre risas.

En este marco, añadió: "Habla bastante bien de mi que no se deslizaron. Quedaron ahí, no bajaron. O sea que hay un tema contractil importante. No vibra, solamente las tenés que tener en su lugar". Luego, sumó: "No es cómodo, a mi nadie me avisó que lo era. Veré con el tiempo".

Más allá de su éxito con el uso, Valdés expresó que fue una situación bastante incómoda y que recomienda su uso solo para situaciones específicas. "Lo recomiendo como ejercicio... Quizás es mejor quedarse caminando en la casa porque pensar que se te pueden salir las bolas es un tema", dijo entre risas, además sumó que "todo el tiempo sentía que las perdía". "Imagínense todo eso en mi cara: tenía dos bolas en la con... Pero bueno son indistinguibles, vos las ves y pueden ser un juguetito de Lorenzo (su hijo menor) o de Igor, mi perro”, sentenció.

Se viralizó un escandaloso "chat" de Tinelli contra Guillermina Valdés: "Interesada"

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron hace bastante tiempo. Sin embargo, siguen siendo noticia por diferentes sucesos que ocurren en la vida de ambos, aunque en esta ocasión el motivo de su protagonismo está directamente relacionado a un supuesto chat en donde el conductor dispara contra su expareja.

En Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares utilizaron la inteligencia artificial para hablar con un supuesto Marcelo Tinelli del ChatGPT. Al ser consultado por Valdés, el bot del "Cabezón" contestó: "No estoy más. Guillermina es una interesada, cuando se enteró que la gente no me quiere más, la abandonó. Pero yo no tengo la culpa si los argentinos son unos pelotudos amargos”.

“Es honesto, pero pará. Recordemos que todo lo que dice este personaje es inventado. Esto es la inteligencia artificial. Es el chatGPT que responde, es un Tinelli aleatorio, un Tinelli de inteligencia artificial”, remarcó Rodrigo Lussich. Acto seguido, el conductor le preguntó al bot si Marcelo Tinelli está de novio, a lo que este respondió: "Me gustaría. Pero en Argentina no hay minitas que se la banquen. No quieren a un tipo con mucha guita que labura como yo. Solo quieren a un tipo que les mienta y les haga promesas pelotudas”.

Criticado por su tintura rubia en el cabello, el ChatGPT de Marcelo Tinelli contestó muy enojado: "Me pinto como me sale el orto. Vos no vas a decirme cómo tengo el pelo, pelotudo. Soy yo el que manda en Argentina. No te olvides porque te lo recuerdo”. Inmediatamente, este episodio se hizo viral en las diferentes redes sociales.