Guido Süller confirmó su relación con Norberto Marcos: "Yo me bañaba con él"

Guido Süller derrapó al contar datos íntimos de Norberto Marcos y Fátima Florez. Las impactantes declaraciones del mediático tras la visita de Javier Milei y su novia al programa de Mirtha Legrand.

La participación de Javier Milei y Fátima Florez en el programa de Mirtha Legrand generó todo tipo de reacciones. Lo que nadie se imaginó es que el ciclo de la diva de los almuerzos provocaría que Guido Süller contara intimidades de la humorista y de su exmarido, Norberto Marcos.

El noviazgo entre el candidato presidencial de La Libertad Avanza y la imitadora fue confirmado días después de las PASO y generó gran sorpresa. Más allá de las "fotos" robadas en eventos, la pareja eligió mostrarse por primera vez en el ciclo de Mirtha porque la consideran su "madrina".

Lo cierto es que la conductora se animó a preguntarle a Milei sobre su relación con su perro muerto y generó otras perlitas que alimentaron los programas en los días posteriores. Fue así que Guido fue convocado a Bien de Mañana para contar el hasta ahora desconocido vínculo que tuvo con Fátima y su ex marido en el pasado.

Según contó el mediático, Norberto Marcos fue su representante durante varios años y también tuvo un romance con Silvia Süller. "Venía a casa, tomaba café con mi papá. Antes de conocer a Fátima, Norberto salía con mi hermana. Y antes de eso, era mi representante en Sábados de la Bondad", reveló.

"Yo en el año 85 había ganado un concurso de belleza. Como regalo eran tres años de contrato de Música en libertad. El tema fue que, cuando me tomaron la prueba de baile, yo era de madera. Pero bueno, había ganado el concurso", recordó Guido en su visita al programa de Fabián Doman.

Luego, el mediático hizo una confesión sobre el tamaño de los genitales del productor. "Es un trípode, no se imaginan. Yo me bañaba con él. Porque ensayábamos en Pinar de Rocha las coreografías, transpirábamos, nos íbamos a bañar todos, y cuando él se desnudaba nos ganaba a todos", contó Guido.

"¿Eh? ¿Cómo?”, le expresaron a coro el panel. “Y bueno, no se imaginan, no se imaginan”, agregó Guido. “Lo dijo Süller, que ha dicho chizito también, en otro momento”, exclamó Silvina Escudero. De inmediato, Horacio Cabak lanzó un reproche: “Yo no vine a este programa a escuchar hablar del miembro del ex de Fátima”.

“Pero bueno, es la verdad”, se sinceró el mediático. “Es el secreto mejor guardado de Norberto”, opinó Damián Rojo. “Yo pensé que veníamos a otras cosas”, continuó Cabak indignado. “A las 9.17 de la mañana, es un montón”, sostuvo Escudero, que se lamentó por la situación que debe estar atravesando el empresario. “Ahí está Norberto, me da re pena, debe estar triste”, comentó. “No, con la prensa que le acaba de hacer Guido, escuchame una cosa”, le respondió Horacio. “No es prensa, es verdad”, cerró Süller.

Guido Süller contó una intimidad sobre Fátima Florez

Los dichos de Guido Süller en el programa de Fabián Doman generaron gran revuelo. Pues además de hablar sobre los genitales de Marcos, el mediático derrapó al compartir datos íntimos sobre Fátima Florez. La impactante declaración que dejó a todos tiesos en el ciclo de El Trece.

“Fatima me confió que tuvo su primera experiencia sexual con Norberto Marcos”, sostuvo Guido. Esto provocó un silencio incómodo en todo el estudio, lo que llevó a Süller a comentar: “Chicos, no puede ser que todos se horroricen por cualquier cosa que diga”. “Fátima me dijo que el único hombre en su vida hasta entonces había sido Norberto” y que “su segundo hombre es Milei”, reiteró.