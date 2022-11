Guido Kaczka y el drástico cambio en las reglas de Los 8 Escalones: "Hay que decidir"

Guido Kaczka anunció un cambio radical en las reglas de Los 8 Escalones. El conductor dio detalles de las modificaciones que habrá en el programa de El Trece y causó sorpresa en los televidentes.

Guido Kaczka protagonizó un momento que causó revuelo en la TV argentina. Durante la transmisión del pasado martes 22 de noviembre, el conductor sorprendió al público y decidió comunicar que habrá un drástico cambio en la reglas de Los 8 Escalones.

Luego de que un participante ganara el millón de pesos en el programa de El Trece, Guido se tomó unos minutos para explicar cuáles son las modificaciones que se harán de cara a lo que viene. "Si vos volvés a la noche, jugás por tres millones. Pero a la noche cambia la modalidad, y por eso te quiero contar, porque vas a jugar en un juego que la modalidad es distinta", señaló.

En tanto, le comentó al concursante qué accediera a continuar participando de Los 8 Escalones: "Vamos a suponer que vos volvés y a la noche ganás los dos millones. Cuando termina, yo te voy a preguntar si querés volver, lo mismo que te voy a preguntar ahora". Y agregó: "Pero ahora, si yo te lo pregunto y vos me decís ‘no, yo no vuelvo, que vuelva Mariela’, vos te ganaste el millón". En cambio, si en la edición nocturna no regresa, la situación es diferente: "A la noche, si vos me decís que no volvés, habiendo ganado los dos millones, no ganás esos dos millones. Si fuera Mariela quien está en la final y ella decide volver, los dos millones se los das a ella".

Guido Kaczka anunció diversos cambios en Los 8 Escalones.

Qué pasa con los ganadores que no vuelven a participar de Los 8 Escalones

De acuerdo a lo que indicó Guido Kaczka, los participantes pueden decidir "no volver", pero el inconveniente es que pierden el premio y se lo "gana el otro" concursante. Asimismo, la panelista Nicole Neumann aclaró: "Le pasás el puesto y el premio, todo". En tanto, el conductor de Los 8 Escalones indicó: "Exacto, le das todo. O sea, sos más solidario que solidario. Si antes era un tema de solidaridad, ahora le das todo, le das tu premio".

"Si ahora fuera la modalidad y vos decís ‘no vuelvo’, le das el millón a Mariela y vuelve Mariela por tres millones", manifestó. De todas formas, al participante que obtuvo el millón de pesos le resaltó que todavía no está en ejecución dicha modalidad: "No es así ahora. Si vos ahora me decís que no volvés, te llevás tu millón, y vuelve Mariela".

"Y algo más: desde hoy a la noche, el que gana a la noche vuelve a la noche. El que gana dos millones, vuelve por dos millones. El que gana a la tarde por un millón, vuelve por un millón a la tarde. Tarde con tarde, noche con noche", concluyó Guido, entusiasmado con el cambio que se viene para el programa de El Trece.

El fuerte reclamo de una jubilada a Guido Kaczka en Los 8 Escalones

Teresa se consagró como la ganadora al responder correctamente la pregunta final: cuál era el apodo del exdelantero argentino Mario Alberto Kempes, goleador de la Selección Argentina del Mundial de 1978. Al decir la respuesta correcta, "Matador", la mujer, quien tenía en brazos a un oso gigante de peluche que le había dado su nieto a modo de cábala, se llevó los dos millones.

"Teresa, ¡dos millones de pesos! Teresa se alza, gana los dos millones. De Villa Rosa, Teresa, que tiene seis hijos”, anunció Kaczka. "¡Y veinticuatro nietos y siete bisnietos! Esto va a servir para todos", sumó Teresa. Acto seguido, sorprendió a todos en el set con un fuerte reclamo.

"¿Por qué no le ponen una manija a este cartel?”, se quejó la ganadora. "¿Una manija?”, se preguntó Guido. “Sí, para que la gente lo pueda sostener. Yo veo que la gente sufre con el cartel”, explicó la jubilada. "Ah, claro. ¿Y el oso? No, el oso no se larga”, le respondió el conductor. "No. Duerme conmigo, hoy", aseguró Teresa. “Claro, no se lo vas a querer devolver a la nieta”, le contestó Kaczka. “No, le compro otro”, cerró la mujer.