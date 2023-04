Guido Kaczka tomó una drástica decisión con un participante en Los 8 Escalones: "Situación de fuerza mayor"

Guido Kaczka comunicó al aire en El Trece una decisión de último momento. Qué pasó en Los 8 Escalones.

Guido Kaczka comenzó la emisión de Los 8 Escalones con un importante comunicado. El conductor de El Trece explicó una situación vinculada a Mariano, el participante que ganó 9 millones de pesos para realizar un tratamiento oncológico para su hija. "Una situación de fuerza mayor", expresó.

El jueves 27 de abril, Guido Kaczka aclaró lo que pasó con Mariano, quien había ganado 9 millones de pesos y confirmó que volvía al programa de preguntas y respuestas. Pero esto no fue así, ya que no se encontraba en el estudio y su lugar fue ocupado por Alba, la mujer que quedó en segundo lugar.

"Mariano ayer miércoles, a lo último, cuando pregunto si volvía por los 12 millones, dijo vuelvo, pero una situación de fuerza mayor hace que no pueda estar. Entonces llamó diciendo ‘tengo ganas de ir a jugar, pero no puedo’, y era una situación en la que no podía hacerse presente", indicó el conductor de Los 8 Escalones. Si bien no brindó detalles de lo que pasó con el participante que trabaja como guardia de seguridad, lo aclaró ya que los televidentes esperaban verlo a él.

"Se decidió guardarle el lugar a Mariano para que siga su camino por los millones y surgió para Alba la posibilidad de volver a jugar", precisó Guido. Aún no se sabe en qué emisión volverá a jugar pero la producción del programa queda a la espera de su regreso con el objetivo de que continúe incrementando su pozo de dinero para ayudar a su hija Agustina.

Guido Kaczka se conmovió hasta las lágrimas con una participante de Los 8 Escalones: "Necesito abrazarlo"

En Los 8 Escalones ocurrió una situación conmovedora que sorprendió a Guido Kaczka en pleno vivo. Una participante contó por qué se había anotado al programa y reveló que el trasfondo tenía que ver con uno de sus hijos, por lo que se generó un momento emotivo en El Trece.

"Yo tengo dos hijos, uno de ellos tiene 24 años y se salió del sistema literalmente. Vive en forma nómade, hippie, anda en bicicleta con un perro, hace malabares para sobrevivir y en este momento creo que está en Cochabamba Bolivia", contó la mujer en la emisión del martes 25 de abril. Según el relato de la participante, el joven eligió no tener ningún tipo de comunicación con su familia.

"Se comunica cuando él quiere. Y yo tengo muchas ganas de ir a verlo, necesito abrazarlo", expresó con cierto quiebre en su voz. Si bien aseguró que no quiere cambiar su estilo de vida, se lamentó por no verlo hace mucho tiempo y es por eso que se anotó en Los 8 Escalones.

"Hace mucho tiempo que no lo veo y me hace falta ese abrazo de mamá. Perdón", indicó emocionada. Allí intervino Guido Kaczka, quien entendió la situación. "No, por favor... qué cosa la vida con los hijos", sostuvo el conductor notablemente conmovido por la historia que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.