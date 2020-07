Guido Kaczka estalló contra un participante en vivo: "Te creés vivo"

Una vez más, Guido Kaczka protagonizó un tenso momento con Hernán Drago, el modelo que es figura recurrente del programa "Bienvenidos a Bordo".

En uno de los juegos que propuso la producción del ciclo, desafiaron a Drago a realizar flexiones de brazos en una barra. En un principio, Kaczka determinó que serían 21, pero rápidamente el participante demostró su disconformidad: "No me parece justo".

Desafiante, Kaczka subió la apuesta a 22 flexiones. "Me parece justo", bromeó el modelo en respuesta. "23. No te conviene, no hables más", le advirtió el conductor.

"Pero cómo ¿no hablo y no lo bajan? O sea, cuando hablo lo suben, y cuando no hablo no lo bajan", se quejó Drago. Sin piedad, Kaczka contestó: "24. ¿Podés parar? ¿De qué se ríe? ¡Te van a dar más! Te creés vivo. Te creés vivo".

Segundos antes de comenzar con el desafío, el participante lamentó la actitud del conductor. Kaczka, por su lado, se defendió diciendo que las decisiones las tomaba la producción. "No, sos vos. No le eches la culpa a la producción que sos vos", exclamó Drago. Inmediatamente, la producción bajó el número a 23 flexiones.

"¿Por qué le bajaron?", se preguntó Kaczka. Tras quedar en 23, Hernán Drago hizo la prueba y llegó con mucho esfuerzo a la última.